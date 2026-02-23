Rückkehr ins Sacred Heart: Scrubs-Neuauflage startet am 25. März bei Disney+

16 Jahre nach dem Serienfinale öffnet das Sacred Heart Hospital wieder seine Türen. Disney+ hat jetzt den deutschen Starttermin bekannt gegeben: Ab 25. März zeigt der Streamingdienst das "Scrubs"-Reboot mit neun Folgen.

16 Jahre nach dem Ende von "Scrubs - Die Anfänger" können Fans bald wieder in die Welt des Sacred Heart Hospital eintauchen. Kurz vor dem Start des Reboots in den USA hat Disney+ nun auch bekannt gegeben, wann deutsche Fans in den Genuss der Neuauflage kommen: Die erste Staffel läuft ab 25. März wöchentlich bei dem Streamingdienst. Insgesamt sind neun je 30-minütige Folgen geplant.

Die "Anfänger" werden zu Mentoren Die Fortsetzung führt die Zuschauer zurück in das turbulente Sacred Heart Hospital der Gegenwart. Während die Medizin moderner geworden ist, bleibt eines unerschütterlich: die legendäre Bromance zwischen J.D. (Zach Braff, 50) und Turk (Donald Faison, 51). Gemeinsam stehen sie zum ersten Mal seit Jahren wieder im OP - diesmal allerdings mit deutlich mehr Lebenserfahrung.

Die einstige "junge Garde" übernimmt nun die Rolle der Mentoren. In einem emotionalen Moment im Trailer fordert der gewohnt bissige Dr. Cox (John C. McGinley, 66) J.D. dazu auf, den neuen Praktikanten als Vorbild zu dienen - genau so, wie er es einst für ihn war.

Auch die Beziehung zwischen J.D. und Elliot (Sarah Chalke, 49) verspricht Tiefgang: Ein kurzer Ausschnitt zeigt die beiden in einem tränenreichen, aber hoffnungsvollen Moment, der beweist, dass die Serie ihren Kern aus Humor und Herz nicht verloren hat.

"Scrubs"-Neuauflage: Wer ist dabei?

Das Revival setzt auf eine Mischung aus nostalgischen Charakteren und neuen Gesichtern: Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke kehren nicht nur vor die Kamera zurück, sondern fungieren auch als ausführende Produzenten. Judy Reyes (Carla) und John C. McGinley (Dr. Cox) sind in Gastrollen zu sehen. Ebenfalls wieder mit dabei sind Robert Maschio als der "High-Five"-begeisterte Todd und Phill Lewis als der unberechenbare Hooch.

Für frischen Wind sorgten "SNL"-Star Vanessa Bayer in der Rolle der Wellness-Leiterin Sibby und Joel Kim Booster als Dr. Eric, während eine neue Generation von Assistenzärzten (u.a. Jacob Dudman und Ava Bunn) das Krankenhaus auf den Kopf stellt.

Ob Fan-Lieblinge wie der Hausmeister (Neil Flynn) oder Dr. Kelso (Ken Jenkins) ebenfalls vorbeischauen, bleibt bisher ein wohlgehütetes Geheimnis.