Rückkehr ins Sacred Heart: Scrubs-Neuauflage startet am 25. März bei Disney+

16 Jahre nach dem Ende von "Scrubs - Die Anfänger" können Fans bald wieder in die Welt des Sacred Heart Hospital eintauchen. Kurz vor dem Start des Reboots in den USA hat Disney+ nun auch bekannt gegeben, wann deutsche Fans in den Genuss der Neuauflage kommen: Die erste Staffel läuft ab 25. März wöchentlich bei dem Streamingdienst. Insgesamt sind neun je 30-minütige Folgen geplant.