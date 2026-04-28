Emma Stone und Chris Pine kehren mit "The Catch" in das RomCom-Genre zurück. Universal Pictures verkündete jetzt, dass der Film am 21. Mai 2027 in den Kinos starten soll.

"The Catch" hat ein Startdatum erhalten: Die romantische Komödie mit Emma Stone (37) und Chris Pine (45) in den Hauptrollen läuft am 21. Mai 2027 in den Kinos an. Das gab Universal Pictures auf seiner Website bekannt. Auch die beiden Schauspieler sollen nun endgültig bestätigt sein, wie "Deadline" berichtet. Zuvor schrieb das Branchenportal, dass Pine sich noch in Gesprächen befinde.

Stone soll sich ganz auf den Film fokussiert haben, nachdem ihr der neueste Entwurf vorgelegt wurde. Sie ist daneben auch als eine der Produzentinnen und Produzenten beteiligt - genau wie Shawn Levy, der unter anderem als ausführender Produzent und Regisseur von "Stranger Things" bekannt ist. Das Spec Skript lieferten Patrick Kang und Michael Levin, die aktuelle Fassung stammt von Jen Statsky und Travis Helwig.

Zur Handlung und weiteren Besetzung ist bislang nichts bekannt.

Beide sind RomCom-erprobt

Die letzten RomComs von Emma Stone und Chris Pine liegen jeweils bereits einige Jahre zurück. Stone war vor allem in den späten 2000er-Jahren sowie in den 2010ern in Filmen des Genres zu sehen, darunter 2010 in "Einfach zu haben" und 2011 in "Crazy, Stupid, Love". Zuletzt arbeitete sie vermehrt mit Regisseur Yorgos Lanthimos (52) zusammen und übernahm etwa 2025 in dessen Schwarzer Komödie "Bugonia" die Hauptrolle.

Pines letzte romantische Komödien fallen in den gleichen Zeitraum. Er trat in RomComs wie "Zum Glück geküsst" und "Blind Dating" (beide 2006) auf. In den vergangenen Jahren war er sowohl in Thrillern ("Don't Worry Darling, "The Contractor"), Fantasyfilmen ("Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben") oder Superhelden-Streifen ("Wonder Woman 1984") zu sehen.