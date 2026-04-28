Emma Stone und Chris Pine kehren mit "The Catch" in das RomCom-Genre zurück. Universal Pictures verkündete jetzt, dass der Film am 21. Mai 2027 in den Kinos starten soll.
"The Catch" hat ein Startdatum erhalten: Die romantische Komödie mit Emma Stone (37) und Chris Pine (45) in den Hauptrollen läuft am 21. Mai 2027 in den Kinos an. Das gab Universal Pictures auf seiner Website bekannt. Auch die beiden Schauspieler sollen nun endgültig bestätigt sein, wie "Deadline" berichtet. Zuvor schrieb das Branchenportal, dass Pine sich noch in Gesprächen befinde.