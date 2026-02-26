Zur Rückkehr von "Bridgerton" sprechen die Serienstars Hannah Dodd, Victor Alli und Masali Baduza über die besondere Liebe von John und Francesca sowie ihre Lieblingskostüme aus Staffel vier.
Am 26. Februar kehrt die Erfolgsserie "Bridgerton" mit der zweiten Hälfte von Staffel vier auf die Netflix-Bildschirme zurück. Neben den eigentlichen derzeitigen Hauptfiguren Benedict (Luke Thompson, 37) und Sophie (Yerin Ha, 28) nimmt auch die Geschichte von Francesca Bridgerton (Hannah Dodd, 30), ihrem frisch angetrauten Ehemann John Stirling (Victor Alli, 30) und Johns Cousine Michaela (Masali Baduza, 28) viel Raum ein und bietet überaus dramatische Momente, die den Fans mit Sicherheit den Atem stocken lassen werden.