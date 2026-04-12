Rückkehr ausgeschlossen?: Phoebe Dynevor spricht über Bridgerton-Abwesenheit

Die erste Staffel von "Bridgerton" machte Phoebe Dynevor zum Star. Doch seit Staffel drei fehlt sie komplett. In einem Interview enthüllt die Schauspielerin nun den Grund für ihre Abwesenheit.

Seit dem riesigen Erfolg der ersten Staffel von "Bridgerton" fragen sich Fans weltweit, warum Daphne, die einstige Hauptfigur der Serie, immer seltener auf den Bildschirmen zu sehen ist. Während sie in der zweiten Staffel noch einige Auftritte hatte, fehlte von Phoebe Dynevor (30) in der dritten und nun auch in der vierten Staffel jede Spur. In einem Interview mit "Collider" gab die Schauspielerin nun überraschende Einblicke in ihre Situation und ihre Zukunftspläne.

"Habe keinen Anruf erhalten" Phoebe Dynevor stellte klar, dass ihr Fernbleiben keineswegs an mangelndem Interesse ihrerseits liegt. "Ich kann nur für mich selbst sprechen: Ich würde jederzeit zurückkehren, wenn ich gefragt würde", erklärte sie offen. Überraschenderweise scheint die Initiative jedoch nicht von den Produzenten auszugehen. "Ich habe keinen Anruf erhalten. Wenn dieser Anruf kommt, werde ich da sein, sofern es mir möglich ist", fügte sie hinzu.

Die Schauspielerin reflektierte zudem über den besonderen Status der ersten Staffel. Da zu Beginn noch niemand ahnen konnte, wie groß der Erfolg der Serie tatsächlich werden würde, fühlte sich die Arbeit an der Liebesgeschichte von Daphne und Simon im Nachhinein fast wie ein Experiment an. "Wir waren gewissermaßen diejenigen, die davonkamen", so Dynevor.

Phoebe Dynevor spielte in der Netflix-Serie die Rolle der Daphne Bridgerton, der ältesten Tochter der einflussreichen Familie. Die erste Staffel begleitete ihren steinigen Weg auf dem Heiratsmarkt von London, der schließlich in der stürmischen Romanze mit Simon Basset mündete. Als "Juwel der Saison" stand sie im Zentrum der Handlung, bevor sich der Fokus der Serie - getreu der Buchvorlagen von Julia Quinn - in den folgenden Staffeln auf ihre Geschwister verlagerte.

Co-Star Regé-Jean Page verließ die Serie aus eigenen Stücken

Während Phoebe Dynevor zumindest für die zweite Staffel zurückkehrte, war für ihren Leinwandpartner Regé-Jean Page, der den Duke of Hastings verkörperte, bereits nach der ersten Staffel Schluss. Sein Ausstieg sorgte damals für einen Schock bei den Fans, war jedoch von seiner Seite aus strategisch geplant.

Regé-Jean Page erklärte seinen Abschied damit, dass er den Bogen seiner Figur als abgeschlossen betrachtete. Er wollte den Erfolg nutzen, um sich anderen Projekten und Filmrollen in Hollywood zu widmen, anstatt eine Nebenfigur in den Geschichten der Bridgertons zu werden.