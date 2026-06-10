Rückkehr aus Sydney für Mette-Marit: Ingrid Alexandra und Sverre Magnus lenken sich beim Fußball ab

Die norwegische Königsfamilie sorgt sich um die Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit. Prinzessin Ingrid Alexandra, die für ihre Mutter extra aus Sydney heimgekehrt ist, und Prinz Sverre Magnus konnten sich jetzt einen Abend lang beim Fußball ablenken.

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (22) ist in dieser Woche aus Australien in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Thronfolgerin, die seit Sommer vergangenen Jahres in Sydney studiert, reiste laut Palastangaben nach Norwegen, um ihrer Mutter Mette-Marit (52) beizustehen. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Am Dienstagabend fand die 22-Jährige Ablenkung beim Fußball.

Gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Sverre Magnus (20) verfolgte Ingrid Alexandra die Partie zwischen Norwegen und Österreich im Rahmen der laufenden Frauen-WM-Qualifikation. Das Geschwisterpaar, beide mit roten Schals der Nationalmannschaft um den Hals, saß dabei sichtbar entspannt auf der Tribüne im Osloer Ullevaal-Stadion und nutzte den sportlichen Abend als kurze Auszeit von der angespannten familiären Situation.

Sportlich entwickelte sich die Begegnung zu einem emotionalen Abend für die Gastgeberinnen. Norwegen setzte sich mit 2:1 gegen die Österreicherinnen durch und beendete damit die Gruppenphase erfolgreich hinter Deutschland auf dem zweiten Platz.

So steht es um Kronprinzessin Mette-Marit

Kronprinzessin Mette-Marit leidet seit 2018 an einer Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Monaten jedoch deutlich verschlechtert. Am Freitagmorgen teilte der Palast mit, dass die 52-Jährige inzwischen auf die Warteliste für eine mögliche Lungentransplantation gesetzt wurde.

Vergangene Woche hatte Kronprinz Haakon (52) seine Japanreise verkürzt, um bei seiner Ehefrau zu sein. Zeitgleich wurde bekannt, dass Ingrid Alexandra ihr Studium in Sydney vorerst unterbricht, um in dieser schwierigen Zeit bei ihrer Mutter in Norwegen zu sein.

Auch Mette-Marits ältester Sohn Marius Borg Høiby (29), der in Untersuchungshaft sitzt, hatte zuletzt beantragt, wegen des Gesundheitszustands seiner Mutter entlassen zu werden. Frühere Anträge waren abgelehnt worden. Am Montag gab das Osloer Bezirksgericht seinem aktuellen Antrag zunächst statt; die Staatsanwaltschaft legte jedoch Beschwerde ein. Das Berufungsgericht entschied daraufhin, dass Høiby nicht aus der Untersuchungshaft entlassen wird.

Weitere konkrete Angaben zum aktuellen Zustand von Mette-Marit will das Königshaus vorerst nicht machen. "Das nächste Update über den Gesundheitszustand der Kronprinzessin wird veröffentlicht, wenn die Lungentransplantation durchgeführt wurde", hieß es in einer Mitteilung. Wann genau der Eingriff stattfinden kann, ist derzeit unklar. Medienberichten zufolge hat Mette-Marit keine Sonderstellung auf der Warteliste.