Rückkehr aus Sydney für Mette-Marit: Ingrid Alexandra und Sverre Magnus lenken sich beim Fußball ab

Die norwegische Königsfamilie sorgt sich um die Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit. Prinzessin Ingrid Alexandra, die für ihre Mutter extra aus Sydney heimgekehrt ist, und Prinz Sverre Magnus konnten sich jetzt einen Abend lang beim Fußball ablenken.
Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (22) ist in dieser Woche aus Australien in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Thronfolgerin, die seit Sommer vergangenen Jahres in Sydney studiert, reiste laut Palastangaben nach Norwegen, um ihrer Mutter Mette-Marit (52) beizustehen. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Am Dienstagabend fand die 22-Jährige Ablenkung beim Fußball.