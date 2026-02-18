Rückkehr aus Florida: Darum hat Prinzessin Madeleine ihre Kinder nach Schweden gebracht

Prinzessin Madeleine von Schweden ist von Florida zurück in ihre Heimat gezogen, weil ihr die Familie gefehlt hat. Auch ihre Kinder sollen von dem Umzug profitiert haben.

Prinzessin Madeleine (43) ist im Sommer 2024 mit ihrer Familie von Florida zurück nach Schweden gezogen, weil sie ihre Familie vermisst hat. Im Interview mit dem Magazin "Point de Vue" erklärte sie: "Ich habe insgesamt fünfzehn Jahre im Ausland gelebt, da ich auch in London und New York gewohnt habe. Es war Zeit, nach Hause zurückzukehren." Ihre Familie habe ihr "sehr gefehlt".

Madeleine lernte in den USA mehr Offenheit "Ich wollte, dass meine Kinder nicht wie kleine Amerikaner aufwachsen", so die dreifache Mutter weiter. "Es war mir wichtig, sie zurückzubringen und ihnen ihr schwedisches Erbe zu vermitteln." Im Ausland zu leben, sei aber eine wunderbare Erfahrung für sie gewesen. "New York wird für Leonore immer besonders bleiben", fügte sie hinzu.

Das älteste Kind von Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann, dem britisch-amerikanischen Geschäftsmann Christopher O'Neill (51), kam am 20. Februar 2014 in New York City zur Welt. Das Paar hat außerdem Prinz Nicolas (10) und Prinzessin Adrienne (7).

Über ihre einstige Wahlheimat Florida sagte Prinzessin Madeleine, dass sie dort Familien aus allen Teilen der Welt kennenlernten. "Es war bereichernd. Ich bin sehr dankbar dafür. In den USA zu leben, hat mir ermöglicht, mich freier auszudrücken. Wir Schweden können ein wenig zurückhaltend sein. Das hat mir sehr geholfen, nicht schüchtern gegenüber Unbekannten zu sein."

Diese Hobbys haben Madeleines Kinder

Vor allem ihr Sohn Nicolas sei von der Idee begeistert gewesen, nach Schweden zurückzukehren, verriet Madeleine außerdem im Gespräch mit "Point de Vue": Er liebe Skifahren und habe gedacht, er könne die ganze Zeit auf der Piste verbringen. Über ihre Töchter erzählte die Prinzessin: "Leonore und Adrienne mögen im Moment das Reiten sehr, genau wie ich in jungen Jahren. Ich verbringe fünf Nachmittage pro Woche mit meinen Töchtern in den Reitställen."

Für die 43-Jährige, die mit "MinLen" eine eigene Hautpflegelinie unter ihrem Namen Madeleine Bernadotte herausgebracht hat, stehen in diesem Jahr auch wieder einige offizielle Termine im Namen des Königshauses an. Es gibt vieles zu feiern: Am 30. April wird ihr Vater, König Carl XVI. Gustaf, 80 Jahre alt, im Juni ist der 50. Hochzeitstag von Carl Gustaf und Königin Silvia (82).

"Ich kann nicht glauben, dass mein Vater 80 Jahre alt wird", sagte Madeleine. 2026 sei "ein großes Jahr, denn meine Eltern feiern auch ihren 50. Hochzeitstag, was 50 Jahre für meine Mutter als Königin bedeutet". Sie sei nicht in alle Details eingebunden, aber es werde im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen geben. "Der Geburtstag meines Vaters wird etwas offizieller sein. Für ihren Hochzeitstag ist noch nichts festgelegt, aber es wird sicherlich einige Ähnlichkeiten mit 1976 geben. Es wird sehr schön werden."