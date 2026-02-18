Rückkehr aus Florida: Darum hat Prinzessin Madeleine ihre Kinder nach Schweden gebracht

Prinzessin Madeleine von Schweden ist von Florida zurück in ihre Heimat gezogen, weil ihr die Familie gefehlt hat. Auch ihre Kinder sollen von dem Umzug profitiert haben.
Prinzessin Madeleine (43) ist im Sommer 2024 mit ihrer Familie von Florida zurück nach Schweden gezogen, weil sie ihre Familie vermisst hat. Im Interview mit dem Magazin "Point de Vue" erklärte sie: "Ich habe insgesamt fünfzehn Jahre im Ausland gelebt, da ich auch in London und New York gewohnt habe. Es war Zeit, nach Hause zurückzukehren." Ihre Familie habe ihr "sehr gefehlt".