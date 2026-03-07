Nach tagelangem Bangen ist der 14-jährige Rocco Pooth wohlbehalten in Deutschland gelandet. Vater Franjo holte ihn persönlich aus Dubai ab - die Reise dorthin war eine Odyssee über mehrere Länder und Kontinente.
Am Freitagabend ist der 14-jährige Rocco Pooth gemeinsam mit seinem Vater Franjo (56) sowie Louisa Büscher, der Freundin seines älteren Bruders San Diego (22), am Flughafen Düsseldorf gelandet. Die Gruppe kam laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit einer Maschine aus Istanbul an. Für Verona Pooth (57), die die bangen Stunden und Tage in Deutschland verfolgt hatte, endet damit eine Phase der Ungewissheit.