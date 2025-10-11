Die Ikone des Science-Fiction-Kinos könnte ein weiteres Mal in ihre legendäre Rolle schlüpfen. Sigourney Weaver verriet auf der New York Comic Con, dass sie ein Script für einen neuen "Alien"-Film gelesen habe.
Fast fünf Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt als Ellen Ripley steht Sigourney Weaver (76) womöglich vor einem erneuten Einsatz gegen die Xenomorphe. Die Schauspielerin sprach auf der New York Comic Con am Freitag über ein neues "Alien"-Drehbuch, das sie aus der Feder von Produzent Walter Hill (83) erhalten hat.