Rückgang bei Vermittlungen: Immer weniger Stuttgarter Jugendliche in der Cannabis-Beratung

Nur wenige Jugendliche werden in die Suchtberatung zu Cannabis vermittelt. Laut Maren Pletat von Release U21 in Stuttgart liegt das an der Gesetzeslage – und an den Behörden.
Es klingt erst einmal nach einer guten Nachricht: Den Zahlen nach haben Jugendliche in der Region Stuttgart weniger Probleme mit Cannabis. Sie benötigen weniger Beratung oder Präventionsangebote. Während im Jahr 2023 noch 135 (im Jahr 2019 waren es 154) Jugendliche an die Einzeldrogenberatung oder das Frühinterventionsprogramm FreD der Drogen- und Suchtberatung Release U21 in Stuttgart vermittelt wurden, waren es im Jahr 2024 auf einmal nur noch halb so viele: Nämlich 63 Teilnahmen. Im vergangenen Jahr waren es sogar nur noch 39 Jugendliche aus der Region Stuttgart, die an einem solchen Programm teilgenommen haben.