Rückblick zum Jubiläum: 20 Jahre YouTube: Die Anfänge von Bibi, Gronkh und Co.

Mit 18 Sekunden Lauflänge wäre es aus heutiger Sicht selbst für ein YouTube-Short etwas kurz geraten. Doch dieses Video hat Geschichte geschrieben: Am 23. April 2005 ging mit "Me at the zoo" (Dt. "Ich im Zoo") das erste YouTube-Video online. Hochgeladen wurde es von Jawed Karim (45), einem der drei Gründer der Videoplattform. Zu sehen ist Karim selbst vor dem Elefantengehege im Zoo von San Diego. Mehr als 350 Millionen Mal wurde der Clip bis heute angesehen.

Heute nutzen allein in Deutschland 56 Millionen Menschen täglich die Videoplattform, wie YouTube kurz vor seinem Jubiläum mitteilte. Viele Kanäle erscheinen inzwischen wie kleine TV-Sender. Angefangen haben zahlreiche der heutigen YouTube-Stars aber frei nach dem ursprünglichen Motto der Plattform: "Broadcast Yourself". Ihre ersten Videos waren nicht nur experimentell, sondern meist auch unscharf, verwackelt und mit Rauschen unterlegt - also ganz ähnlich wie "Me at the zoo".

Normi Potter und vielsagende erste Worte

Als eine der ersten deutschen YouTuberinnen gilt Kathrin Fricke (40), besser bekannt als Coldmirror. Mit ihrem eigenwilligen Humor traf sie bei den Userinnen und Usern einen Nerv. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre "Harry Potter"-Parodien. Dazu zählte auch ihr erstes Video auf YouTube mit dem Titel "Normi Potter 0.5", das sie am 3. Oktober 2006 veröffentlicht hat. "Die Videos habe ich anfangs nur für Freunde gedreht", erklärte sie 2018 im Interview mit dem Hessischen Rundfunk. "Dass sich dann plötzlich Zehntausende die Videos anschauten, war gar nicht geplant." Der Zauberlehrling begleitete Fricke viele Jahre durch ihre Karriere.

Im selben Jahr wie Fricke startete auch der deutsche Urvater der Let's Plays seinen Kanal. Erik Range (48), im Internet bekannt als Gronkh, gründete seinen YouTube-Kanal am 13. März 2006. Sein erstes Video hat er aber erst Jahre später, am 2. April 2010, hochgeladen. Wenig überraschend handelt es sich dabei um ein Let's Play - wenn auch lediglich um eine Testaufnahme, die er mit den Worten "Blah blah blah" einleitete. Rund ein halbes Jahr später kam sein erstes Let's Play zu "Minecraft". Das Game machte ihn berühmt. "Und dann ist daraus im Grunde genommen mein Beruf geworden", so Range in einer YouTube-Doku, die im Februar 2025 auf seinem Kanal veröffentlicht wurde, der heute über 17.000 Videos zählt. Mehr als 1.000 davon sind Let's Plays zu "Minecraft".

Beauty und Tutorials

Während die einen mit Let's Play und Gaming auf YouTube bekannt wurden, nutzten andere die Plattform für Tutorials und Beauty. Influencerin Bianca Heinicke (32) startete ihren erfolgreichen YouTube-Kanal BibisBeautyPalace im Jahr 2012. Ihr erstes Video ist ein Tutorial zum Haare flechten. Auch Dagi Bee (30) widmete ihren Kanal dem Thema Beauty und Lifestyle. In ihrem ersten Video, das sie ebenfalls 2012 veröffentlichte, zählte sie "NO GOs bei Jungs" auf. Zuvor hatte sie mehrere Auftritte in Videos ihres damaligen Freundes Liont.

Im zarten Alter von 14 Jahren startete Julia Beautx (25) ihren YouTube-Kanal am 26. Dezember 2013 mit ihrem ersten Video "Vorstellung + 50 facts about me TAG". Allerdings gibt sie darin keine 50 Fakten über sich preis, da ihr so viele gar nicht eingefallen seien. Inzwischen ist sie nicht nur eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands, sondern hat darüber hinaus auch eine Karriere als Schauspielerin begonnen. Seit 2018 ist sie in der ZDF-Serie "Frühling" zu sehen, 2023 übernahm sie die Hauptrolle in der Serie "Gestern waren wir noch Kinder".

Verschwundene erste Videos

Nicht alle ersten Videos sind heute noch auf YouTube auffindbar. Das älteste Video auf dem Kanal LeFloid stammt vom 31. Januar 2010 und trägt den Titel "In den Köpfen von Berlin". Dabei handelt es sich um eine Umfrage in der Hauptstadt zum Thema "Was macht dich glücklich?". Doch das erste Video des YouTubers, der 2015 mit dem Merkel-Interview für Aufsehen sorgte, ist es nicht. "Eigentlich sind die ältesten Videos sogar von 2009", sagte Florian Diedrich (37), so sein bürgerlicher Name, 2022 im Gespräch mit Schlagerstar Vanessa Mai (32). Doch die Videos wurden gelöscht, da sie lizenzierte Musik, etwa von The Offspring, beinhalteten.

Das derzeit älteste Video auf Julien Bams (36) Hauptkanal ging am 23. Mai 2013 online - mit dem Titel "Angry Son Juku Kaioken Training". Es zeigt den YouTuber bei einer seiner Leidenschaften, dem Tanzen. Wie er kürzlich in einem bewegenden Beitrag auf Instagram verriet, begann seine YouTube-Reise aber eigentlich schon 2012. Breakdance war lange Zeit ein großer Teil davon. Zuletzt machte Julien Bam vor allem mit aufwendig produzierten Filmen auf sich aufmerksam, die sogar Spielfilmlänge erreichten. Am 15. März 2025 feierte "Der Mann im Mond - Das Finale" Premiere, das der YouTube-Star als sein letztes Video auf dem Hauptkanal ankündigte. Der Plattform wolle er aber weiterhin erhalten bleiben. "Ich habe aber ja auch noch zwei weitere YouTube-Kanäle, auf denen werde ich immer neue Dinge ausprobieren, Spaß haben, mir aber kein allzu großes Projekt mehr aufbürden", sagte er im Dezember 2024 im Interview mit spot on news.