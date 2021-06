25 Fredi Bobic (Mi.) holte 1996 den EM-Titel mit dem deutschen Team. Foto: imago/Camera 4

Auch zur EM 2021 entsendet der VfB Stuttgart einige seiner Spieler. Die Zahl ist aber überschaubar – vor allem im Vergleich zu vergangenen Jahren.

Stuttgart - Mit 26 Spielern reist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zur EM 2021. Ein aktueller Profi des VfB Stuttgart ist nicht mit dabei. Überhaupt stehen in den Aufgeboten der 24 Mannschaften nur zwei Spieler aus dem aktuellen Kader des Fußball-Bundesligisten. Stürmer Sasa Kalajdzic steht im österreichischen Aufgebot, Mittelfeldspieler Darko Churlinov wurde ins Team der Nordmazedonier berufen.

Die VfB-Quote bei Fußball-Europameisterschaften war in der Vergangenheit nicht immer so gering. Obwohl bis 2012 nur 16 Mannschaften an der EM teilnahmen, waren teils bis zu sechs Profis aus Stuttgart am Ball.

Welche das waren? Wir haben ins Archiv geschaut und die VfB-Profis bei Europameisterschaften seit 1992 in unserer Bildergalerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!