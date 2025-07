Rückblick Stuttgarter Ballett: So war die Saison 24/25 im Stuttgarter Ballett

21 Ordentlich was los bei „Anna Karenina“: John Neumeiers Ballett bot Tanzstoff für viele Beteiligte und Miriam Kacerova als Titelheldin. Foto: Roman Novitzky / Stuttgarter Ballett

Ein roter Teppich zum Auftakt, ein kurzweiliger Klassiker zum Ausklang: Die Saison des Stuttgarter Balletts hatte wenig Neuigkeitswert, war dafür aber höchst unterhaltsam.











Zwei Handlungsballette in sechs Vorstellungen: In der letzten Woche der Saison gab das Stuttgarter Ballett noch einmal alles. Doch wer glaubte, dass seine Tänzerinnen und Tänzer nach elf arbeitsintensiven Monaten aus dem letzten Loch pfeifen müssten, konnte sich in einer der „Don Quijote“-Shows eines Besseren belehren lassen. Und der Begriff aus dem Unterhaltungsgeschäft ist bewusst gewählt: Große Spielfreude von den Solisten bis in die hinterste Reihe verwandelte den Klassiker in einen enorm kurzweiligen Tanzabend.