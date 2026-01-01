Rückblick nach der Trennung: 2025 war für Ana Ivanović ein hartes Jahr

Lange wurde spekuliert, im Sommer ließ Ana Ivanović dann die Trennung von Bastian Schweinsteiger bestätigen. Zum Jahreswechsel spricht sie über 2025 vom "härtesten als auch schönsten Lehrer".

Es war eine der überraschendsten und aufsehenerregendsten Trennungen des Jahres. Bei Bastian Schweinsteiger (41) und Ana Ivanović (38) schien alles perfekt, bis Gerüchte aufkamen. Im Sommer wurde schließlich die Trennung des Fußball-Weltmeisters und des Ex-Tennis-Stars offiziell bekannt. Im Rahmen des Jahreswechsels blickt Ivanović bei Instagram auf die vergangenen Monate zurück.

Das Jahr war "sowohl der härteste als auch der schönste Lehrer" "2025... danke, dass du sowohl der härteste als auch der schönste Lehrer warst, den ich mir hätte wünschen können", schreibt die Sportlerin. Dazu teilt sie mehrere Fotos, die sie lächelnd in einem funkelnden Glitzerkleid zeigen - und mit denen sie zahlreichen Followerinnen und Followern den Kopf verdreht.

"Danke für die Lektionen, die Herausforderungen und dafür, dass du mir gezeigt hast, wo ich noch wachsen musste", erklärt Ivanović weiter. "Ich gehe mit Frieden im Herzen und voller Vorfreude auf das, was vor mir liegt, ins Jahr 2026. Und bei all dem bin ich meiner Familie und meinen Freunden für immer dankbar - eure Liebe hat mich mehr getragen, als ihr jemals wissen werdet." Der Name ihres Ex-Partners fällt in dem Beitrag aber nicht.

Bastian Schweinsteiger: "Wir sehen uns 2026"

Auch Schweinsteiger veröffentlichte kurz zuvor einen persönlichen Jahresrückblick auf der Social-Media-Plattform. Er teilt Collagen mit zahlreichen Fotos aus den letzten Monaten. Er zeigt oder erwähnt seine ehemalige Partnerin ebenfalls nicht. Zu sehen ist Schweinsteiger auf den Aufnahmen unter anderem im Fußballstadion, auf Reisen und beim Golfen. "Wir sehen uns 2026", schreibt er nur dazu.

Ivanović ließ in einem Statement über ihren Anwalt im vergangenen Juli ausrichten, dass sie und Schweinsteiger sich getrennt haben. Das Schreiben lag unter anderem der "Bild"-Zeitung vor. "Unüberbrückbare Differenzen" wurden demnach als Grund für die Trennung genannt. Das ehemalige Paar hatte im Jahr 2016 geheiratet und hat drei gemeinsame Söhne.