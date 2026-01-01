Rückblick nach der Trennung: 2025 war für Ana Ivanović ein hartes Jahr

Lange wurde spekuliert, im Sommer ließ Ana Ivanović dann die Trennung von Bastian Schweinsteiger bestätigen. Zum Jahreswechsel spricht sie über 2025 vom "härtesten als auch schönsten Lehrer".
Es war eine der überraschendsten und aufsehenerregendsten Trennungen des Jahres. Bei Bastian Schweinsteiger (41) und Ana Ivanović (38) schien alles perfekt, bis Gerüchte aufkamen. Im Sommer wurde schließlich die Trennung des Fußball-Weltmeisters und des Ex-Tennis-Stars offiziell bekannt. Im Rahmen des Jahreswechsels blickt Ivanović bei Instagram auf die vergangenen Monate zurück.