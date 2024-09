Was bleibt vom Sommer 2024?

Rückblick in Daten

1 Sommer 2024: Was feucht und teilweise zu kühl startete, wurde am Ende ein weiterer zu warmer Sommer. Foto: /Wolfgang Maria Weber

Hitze, Regen, Staus, Mücken – und aktuell auch noch Corona. Der Sommer 2024 war auf manche Art anders als diejenigen davor.











Pünktlich zum Ende der Sommerferien auch noch in den südlichsten Bundesländern ist der Sommer wie weggeblasen. Wie wird der Sommer 2024 in Erinnerung bleiben? Ein – naturgemäß nicht ganz vollständiges – Fazit in Daten.