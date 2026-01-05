Rückblick bei Riesenradrunde: „Die Fahrradabgabe ist natürlich lächerlich“

Radfahrende haben es in Stuttgart nicht leicht. Oft ist es eng, wenn sie sich mit den Fußgängerinnen und Fußgängern den Platz teilen müssen, moniert Tobias Schleuning vom ADFC
Man kann schon nachdenklich werden, wenn man auf dem Schlossplatz das Riesenrad vor dem Nachthimmel leuchtend aufragen sieht: Wieder dreht es seine Runden. Wieder ist der Jahreskreislauf abgeschlossen, hat die Erde die Sonne einmal umrundet. Von oben hat man eine herrliche Aussicht – taugt diese Perspektive auch für einen Rückblick und einen Ausblick? Wir drehen „Eine Runde über Stuttgart“ und solange das Riesenrad sich dreht, erfahren wir, was Tobias Schleuning, Vorstandsmitglied im Fahrradclub ADFC, bewegt.