1 Gerald und Anna Heiser sind seit 2018 verheiratet und haben zwei Kinder. Foto: imago/Future Image

Anfang des Jahres waren Anna und Gerald Heiser am Ende ihrer Kräfte und wussten nicht, ob ihre Ehe hält. Doch Ende Dezember blickt die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin dankbar zurück. Gemeinsam hat das Paar einen Neuanfang in Polen gewagt.











Die "Bauer sucht Frau"-Stars Anna (35) und Gerald Heiser (40) haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Sie starteten mit heftigen Eheproblemen, verkauften ihre Farm in Namibia und starteten ganz neu in Annas Heimat Polen. Es sei das bisher schwierigste Jahr des Paares gewesen, bilanziert die zweifache Mutter in einem Posting. Bevor sie sich zum Jahreswechsel eine Social-Media-Auszeit gönnt, blickte sie auf die bewegten Monate zurück.