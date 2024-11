Rückblick auf ihre erste Ehe: Cher behauptet: Exmann Sonny Bono hat sie um ihr Geld betrogen

(lau/spot) 19.11.2024 - 13:41 Uhr , aktualisiert am 19.11.2024 - 13:41 Uhr

1 Cher neben ihrem 1998 verstorbenen Ehemann Sonny Bono. Foto: imago/ABACAPRESS / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / imago images/Pond5 Images/DMI/The LIFE Picture Collection

Sonny and Cher begeisterten als harmonisches Ehepaar die Welt. Doch hinter den Kulissen soll Sonny Bono seine junge Ehefrau um ihr zustehende Einnahmen betrogen haben.











An ihrem verstorbenen Exmann, dem Musiker, Entertainer und Politiker Sonny Bono (1935-1998), lässt Sängerin Cher (78) in ihren Memoiren "CHER. Die Autobiografie, Teil eins" offenbar kein gutes Haar. Nicht nur beschreibt sie die toxische Beziehung, die sie mit Bono führte, auch soll er sich ihrer Aussage nach finanziell an ihr bereichert haben.

Cher blickt auf ihre Ehe zurück "Er hat mein ganzes Geld genommen", erklärte Cher im Rahmen der Promotour für ihr Buch gegenüber der "New York Times". "Ich dachte nur: 'Wir sind Mann und Frau. Die Hälfte der Dinge gehört ihm, die andere Hälfte gehört mir.' Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es einen anderen Weg gibt." Lesen Sie auch Sonny Bono habe zu Zeiten des Pop- und TV-Duos "Sonny and Cher" die Firma "Cher Enterprises" geführt, deren alleiniger Eigentümer er gewesen sein soll. Sängerin Cher war demnach lediglich eine unterbezahlte Angestellte des nach ihr benannten Unternehmens. "Bis zum heutigen Tag wünschte ich mir, ich könnte fragen: 'An welchem Punkt, an welchem Tag, hast du gesagt: 'Ja, weißt du was? Ich werde ihr Geld nehmen'", denkt Cher aus heutiger Sicht an die damaligen Erlebnisse zurück. Weltkarriere nach Scheidung Daneben sei ihre Beziehung und Ehe zu Bono auch von toxischen Verhaltensmustern ihres Mannes geprägt gewesen. Er habe ihr nicht erlaubt, sich mit den anderen Mitgliedern ihrer Band zu treffen und soll in anderen Hinsichten versucht haben, ihr Sozialleben zu kontrollieren. Cher lernte den damals 27-jährigen Sonny Bono im Alter von 16 Jahren kennen. Gemeinsam feierten sie mit Songs wie "I Got You Babe" musikalische Erfolge, führten als Paar durch TV-Sendungen in den USA und teilen Sohn Chaz Bono (55). Im Jahr 1975 ließ sich das Paar scheiden. Sonny Bono wurde später in den US-Kongress gewählt, während Cher auch solo als Musikerin riesige Erfolge feierte. In den 1980er Jahren startete sie zudem in Hollywood durch, gewann einen Oscar.