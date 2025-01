Rückblick auf die letzten Staffeln: Sam Dylan auf Rekordkurs: Diese Stars brachen die Dschungelprüfung ab

Zweimal musste Sam Dylan (33) in der aktuellen Staffel des Dschungelcamps schon zur Prüfung antreten - und zweimal verweigerte er. Das unter anderem aus "Sommerhaus der Stars" bekannte Reality-Sternchen sprach den berüchtigten Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Ohne Sterne musste er den Rückweg ins Camp antreten.

Sam Dylan ist beileibe nicht der erste Promi, der mitten in einer Prüfung die Reißleine zog. Der erste Verweigerer in der Geschichte der Sendung war Jimmy Hartwig (70). Der Ex-Fußballer brach in der zweiten Staffel im Jahr 2004 eine Challenge namens "Perlentaucher" ab.

Helena Fürst als erste Mehrfachtäterin

Auf Hartwig folgten Sarah Knappik (38) in Staffel fünf, Georgina Fleur (34) in Runde sieben, Mola Adebisi (51) in der achten Staffel und Sara Kulka (34) in der neunten Ausgabe.

Die erste Mehrfachverweigerin trat erst in Staffel zehn auf. Helena Fürst (50) brach 2016 gleich zweimal ab. In den Staffeln elf bis zwölf nahm kein Star den fatalen Satz während einer Prüfung in den Mund. Ab der 13. Runde war es dann je ein Promi pro Staffel: Gisele Oppermann (37), Danni Büchner (46), Manuel Flickinger (36) und Djamila Rowe (57). Letztere ist übrigens die einzige Abbrecherin, die später zur Dschungelkönigin gewählt wurde.

Rekord für Leyla Lahouar

Vor einem Jahr fielen dann die Rekorde. In der Anfang 2024 ausgestrahlten Staffel 17 endeten gleich vier Prüfungen vorzeitig. Übeltäterin war gleich dreimal Leyla Lahouar (28) - Negativrekord. Abbruch Nummer vier ging auf das Konto von Kim Virginia (28).

Auch in der im Sommer 2024 ausgestrahlten "Legendenstaffel" war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu hören. Elena Miras (32) hielt es bei einer Prüfung gegen die spätere Gewinnerin Georgina Fleur nicht lange in einer Art Sarg aus. Überhaupt werden auffällig oft Prüfungen abgebrochen, bei denen die Stars in engen Räumen gefangen sind und mit Tieren konfrontiert werden. Herausforderungen also, die Menschen ohne Platzangst oder Tierphobien eigentlich machbar erscheinen.

Den Rekord von Leyla Lahouar kann Sam Dylan an Tag vier des Dschungelcamps übrigens einstellen. Er muss schon wieder zur Prüfung. Diesmal immerhin in Begleitung von Alessia Herren (22).