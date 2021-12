31 Das Ende einer Ära: Die Merkel-Raute ist vielleicht eine der bekanntesten Handgesten der Welt. Angela Merkel erklärte einmal dazu, dass die Geste ihr eine aufrechte Haltung ermögliche. Foto: dpa/Bernd Thissen

In ihren 16 Jahren als Bundeskanzlerin galt Angela Merkel als mächtigste Frau der Welt. Was waren die bedeutendsten Momente in ihrer Amtszeit – international wie national? Und: welche Situationen abseits der großen Politik bleiben? Ein Rückblick in Bildern.















Link kopiert

Berlin - Nach 16 Jahren und vier Regierungsperioden tritt Angela Merkel als Kanzlerin ab. An diesem Donnerstagabend wird sie von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. In der kommenden Woche soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Angela Merkel, heute 67 Jahre alt, war nicht nur die erste Frau und die erste Ostdeutsche in diesem Amt, sondern galt in all den Jahren auch als mächtigste Frau der Welt.

Für viele junge Menschen in Deutschland ist eine Zeit ohne Angela Merkel als Regierungschefin kaum vorstellbar. Als sie im November 2005 Bundeskanzlerin wurde, „gab es das iPhone noch nicht“, so hat es Merkel selbst einmal formuliert. Seither ist viel passiert: Mehr als anderthalb Jahrzehnte lenkte die CDU-Politikerin nun die Geschicke der Bundesrepublik – und machte ihren Einfluss auch in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern geltend.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Angela Merkels politische Karriere in Bildern

Welche Momente aus Merkels Zeit als Kanzlerin sind besonders prägend, welche Bilder werden in Erinnerung bleiben? In unserem Rückblick haben wir die bedeutsamsten Momente von Angela Merkels Karriere als Kanzlerin versammelt.