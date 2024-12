Rückblick 2024: Das waren die grausamsten und skurrilsten Fälle für die Stuttgarter Polizei

1 Aufmarsch der Polizeimotorräder: Beamte trauern im Juni 2024 um einen tödlich verunglückten Kollegen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Tatsächliche und gefühlte Sicherheit waren dieses Jahr ein bestimmendes Thema in Stuttgart. Die Aufregung um Messerdelikte reißt nicht ab. Die EM wird von einem Unfall überschattet. Und doch erfreuen kleine Begebenheiten.











Menschliche Begegnungen, so verschieden. Im Stadtteil Fasanenhof trifft eine Passantin auf eine ihr nicht bekannte Frau mit einem Kind und zwei Hunden. Dass die Passantin sich nicht an Husky und Pitbull vorbei traut, verärgert die Unbekannte offenbar so sehr, dass sie die 38-Jährige bedroht, beleidigt, ins Gesicht spuckt. Und unerkannt flüchtet. In Bad Cannstatt entdeckt eine Passantin eine Jugendliche, die im eiskalten Neckar treibt. Die 26-Jährige setzt einen Notruf ab, bittet einen anderen Passanten darum, die Rettungskräfte einzuweisen – und steigt dann selbst in den Fluss, um das Mädchen zu retten. Zwei Polizeifälle, so verschieden. Ein Rückblick auf besondere Momente 2024 an Stuttgarts Tatorten und Schauplätzen.