Rückbau im Europa-Park: Bleibt der Euro-Mir-Soundtrack? Das sagt Roland Mack

1 Die Achterbahn Euro-Mir ist im Europa-Park zu sehen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Nach der laufenden Saison wird die Achterbahn Euro-Mir im Europa-Park nach 29 Jahren abgebaut und ersetzt - doch was passiert mit dem beliebten Soundtrack?











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Der geplante Rückbau der Achterbahn Euro-Mir im Europa-Park bedeutet Park-Chef Roland Mack zufolge nicht das Ende des beliebten Soundtracks der Bahn. „Wir sollen ja die Musik nicht verändern“, sagte Mack dem Radiosender Baden.fm. „Werden wir nicht tun, auch diese Dinge werden wir zum Teil beibehalten.“ Es werde aber Anpassungen geben, da rund um den geplanten neuen Weltraum-Themenbereich auch eine neue Geschichte entstehen werde, so Mack.