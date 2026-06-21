„Rue de la Musique“ im Westen: „Sollte es öfter geben“ – Straßenfest bringt ein Stück Frankreich nach Stuttgart

Das Straßenfest „Rue de la Musique“ verwandelte am Samstag einen Teil der Augustenstraße in einen Ort voller Musik, Lachen und Leichtigkeit. Wie kam das Fest bei den Besuchern an?
Ein Hauch Savoir-vivre weht am Samstag beim Straßenfest „Rue de la Musique“ durch die Augustenstraße. Schon von Weitem hört man Kinderlachen und entspannte Musik, die von der Bühne am Ende der Straße kommt. Wo sonst Autos fahren und parken, krabbelt ein Baby in Windeln über den Asphalt. Der ist trotz der heißen Temperaturen kühl – ein langer Wasserschlauch kühlt die Augustenstraße vor dem Kulturzentrum Merlin angenehm ab.