Rudy Giulianis Tochter Caroline: „Trump nahm mir meinen Vater. Er darf mir nicht noch mein Land nehmen“

1 Rudy Giuliani mit seiner (inzwischen geschiedenen) Frau Donna und den Kindern Caroline und Andrew. Foto: imago images / Levine-Roberts

Rudy Giulianis Tochter Caroline wird bei den US-Wahlen Kamala Harris ihre Stimme geben. In einem emotionalen Artikel erklärt sie, warum sie Donald Trump für eine Gefahr hält.











Link kopiert



Caroline Giuliani, die Tochter des früheren New Yorker Bürgermeisters und Toprepublikaners Rudy Giuliani, hat sich im US-Präsidentschaftswahlkampf für die demokratische Bewerberin Kamala Harris ausgesprochen. Sie habe ihren Vater an Donald Trump verloren, „ich kann nicht noch mein Land an ihn verlieren“, schrieb die 35-Jährige in in einem Meinungsbeitrag in „Vanity Fair“, der am Montag veröffentlicht wurde.