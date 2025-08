Rudersberg: Vorderrad absichtlich gelockert? Zwölfjähriger stürzt schwer mit Fahrrad

1 Der Junge stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu (Symbolfoto). Foto: stock.adobe/Konstanze Gruber

Der schwere Fahrradsturz eines Zwölfjährigen in Rudersberg ist womöglich mutwillig verursacht worden. Das Vorderrad hatte sich gelöst – dahinter könnte eine Straftat stecken.











Der schlimme Fahrradsturz eines Zwölfjährigen in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis)könnte womöglich mutwillig verursacht worden sein. Wie die Polizei nachträglich mitteilt, ist das Vorderrad am Fahrrad des Jungen möglicherweise absichtlich gelockert worden, wodurch er am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr auf dem Gehweg an der Stuttgarter Straße gestürzt ist und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen hat.