Gleich mehrere Fast-Unfälle hat eine offenbar erheblich angetrunkene Porsche-Fahrerin am vergangenen Samstag verursacht, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen nun am Freitag mitgeteilt hat.

56-Jährige nach Polizeiangaben „unter starkem Alkoholeinfluss“

An jenem 10. August war die 56-Jährige in ihrem Sportwagen gegen 16.50 Uhr in Rudersberg-Schlechtbach auf die andere Fahrspur geraten und gefährdete einen 40-jährigen Fahrer eines VW Passat. „Die Porsche-Fahrerin stand unter starkem Alkoholeinfluss und geriet in der Stuttgarter Straße immer wieder auf die Gegenfahrspur“, erläuterte ein Polizeisprecher.

Nur zehn Minuten später der nächste Fast-Unfall

Im Zuge der weiteren Ermittlungen zu diesem Fall stellte sich heraus, dass die Porsche-Fahrerin nur zehn Minuten später im übernächsten Ort des Wieslauftals erneut auffällig wurde. Denn im weiteren Verlauf ihrer Fahrt kam es gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Schorndorfer Stadtteil Miedelsbach ebenfalls beinahe zu einem Zusammenstoß. In diesem Fall war ein Fahrer eines dunklen Kleinwagens betroffen, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto vom Parkplatz des Einkaufsgeschäfts in die Rudersberger Straße einbog.

Zeugen dieses Vorfalls in Miedelsbach sowie der Fahrer des dunklen Kleinwagens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 0 71 81 / 20 40 zu melden.