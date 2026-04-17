Rudersberg und Filderstadt: Vom Hochzeitsstar zur Gastro-Marke – wie Timucin Kul das Achtwerk umbaut

Das Achtwerk in Rudersberg wächst über Hochzeiten und Firmenfeiern hinaus. Mit dem Einstieg ins Fildorado beginnt eine neue Phase – und die könnte erst der Anfang sein.
Die Stoffbahnen hängen wie Wellen unter der Decke, das Licht fällt durch hohe Glasfronten, draußen öffnet sich das Wieslauftal wie ein gemaltes Panorama: Das Achtwerk in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) wirkt nicht wie ein klassischer Veranstaltungsort, sondern wie eine Bühne. Eine, auf der längst mehr passiert als Hochzeiten und Firmenfeiern.