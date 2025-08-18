Rudersberg-Schlechtbach: Hochwasser-Sanierung des Hotels Sonne macht Straßensperrung erforderlich

Wegen Sanierungsarbeiten am Hotel Sonne in Rudersberg-Schlechtbach müssen die Verkehrsteilnehmer mit Beeinträchtigungen rechnen.
Aufgrund von Hochwasser-Sanierungsarbeiten am Hotel Sonne in Rudersberg-Schlechtbach (Rems-Murr-Kreis) ist die Jakob-Dautel-Straße seit Montag, 18. August, im Einmündungsbereich zur Landesstraße für eine Woche voll gesperrt. Auf der Landesstraße L 1148 wird laut der Rudersberger Verwaltung im Bereich Heilbronner Straße 70 eine halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage (außerhalb der Hauptverkehrszeiten) eingerichtet.