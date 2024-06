5 Bei Rudersberg hat es in einer Gartenhütte gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein 62 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einer Gartenhütte im Rems-Murr-Kreis schwer verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.











Ein 62 Jahre alter Mann ist bei dem Brand einer Gartenhütte in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Einsatzkräfte trafen den Mann am Samstag gegen 9.15 Uhr mit starken Brandverletzungen bei der Hütte an, wie die Polizei mitteilte. Er kam in eine Spezialklinik. Aus dem Inneren der Hütte, die am Ende der Bergstraße liegt, quoll dichter Rauch.