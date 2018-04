Rudersberg im Rems-Murr-Kreis Hubschrauber bringt verletzte Frau in Klinik

Von red/aks 03. April 2018 - 15:01 Uhr

Eine Frau kommt mit ihrem VW Polo auf einer Landstraße bei Rudersberg auf die Gegenspur. Dort prallt sie mit einem entgegenkommenden VW Up zusammen. Eine Beifahrerin muss per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.





Rudersberg - Bei einem Unfall auf der L1080 zwischen Rudersberg und dem Rettichkreisel (Rems-Murr-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr kam es dort zum Zusammenstoß zwischen zwei Kleinwagen.

Laut der Polizei war eine 51-jährige Polofahrerin bergauf in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn kam. Dort stieß der Polo mit einem entgegenkommenden VW Up eines 76 Jahre alten Fahrers zusammen.

Die 71-jährige Beifahrerin im VW Up wurde verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Up-Fahrer wurde ebenfalls vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Polofahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt . Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro.