Rudersberg: Bilanz nach der Flut: Regen-Katastrophe verursacht mehr als 120 Millionen Euro Schaden

1 20 von 29 Brücken wurden beschädigt. Foto: Gottfried /toppel

Bei der Starkregen-Katastrophe Anfang Juni wird das Wieslauftal von Wassermassen überflutet. Fast eintausend Haushalte der nordöstlich von Stuttgart gelegenen 11 700-Einwohner-Gemeinde Rudersberg waren betroffen. Nun zieht der Bürgermeister Bilanz.











Link kopiert



Drei Wochen nach dem Hochwasser und der Starkregen-Katastrophe zieht die Gemeinde Rudersberg für die öffentlichen Einrichtungen eine erste Schadensbilanz. Bürgermeister Raimon Ahrens schätzt den Gesamtschaden im Gemeindegebiet auf mindestens 120 Millionen Euro. Dabei sind Schäden an der öffentlichen Infrastruktur, bei Gewerbetreibenden und bei privaten Haushalten eingerechnet. Zusätzlich kommen Schäden an der Wieslauftalbahn (rund 20 Millionen Euro) sowie an Landes- und Kreisstraßen hinzu. „Durch das Hochwasser und den Starkregen waren über 1000 Haushalte unserer Gemeinde in verschiedenen Teilorten betroffen“, teilt Ahrens mit. Etwa die Hälfte der öffentlichen Einrichtungen weist Schäden auf, Einrichtungen und Gebäude sind teilweise nicht mehr nutzbar. Die Feuerwehrmagazine in Rudersberg und Schlechtbach wurden überflutet und die dortige Ausrüstung beschädigt oder zerstört.