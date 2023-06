1 An diesem Sonntag gilt es für Carina Graf (links) und deren Cambridge-Teamkolleginnen. Foto: privat

In der Sillenbucherin Carina Graf rudert erstmals eine Stuttgarterin beim Klassiker zwischen Oxford und Cambridge mit. Hinter sich hat die 28-Jährige ein hartes Auswahlverfahren – am Ende mit einer sportlichen Sensation.









Für ein deutsches Nachrichtenmagazin handelt es sich sogar um „das wichtigste Sportereignis des Jahres in Großbritannien neben dem Wimbledon-Finale“. Und an diesem Sonntag um 17 Uhr ist es jedenfalls wieder soweit: In London erfolgt der Startschuss zum 76. „Boat Race“ der Frauen-Ruderteams zwischen den Eliteuniversitäten Oxford und Cambridge – begleitet von 250 000 Zuschauern an der Strecke und bis zu 15 Millionen vor den Fernsehern. Eine Stunde später sind über die 6,8 Kilometer auf der Themse dann die Männer dran. Deutsche Ruderinnen hat es in der langen Geschichte dieses Traditionswettbewerbs durchaus schon gegeben. Aktuell aber wird in Carina Graf aus Sillenbuch erstmals überhaupt eine Stuttgarterin dabei sein.