Rubik’s Cube: Der Zauberwürfel wird 50

Der Designer Ernö Rubik hat vor 50 Jahren in Budapest das weltberühmte Logikspiel erfunden. Seitdem ist der Rubik’s Cube nie aus der Mode gekommen.











Sieht man ihn, will man ihn gerne in die Hand nehmen – und hat man ihn erst einmal in der Hand, dann beginnt man auch sofort damit, an ihm herum zu drehen. Es kann doch schließlich nicht so schwer sein, das wilde Durcheinander der kleinen farbigen Quadrate so zu ordnen, dass sich auf jeder Seite des Würfels eine ansehnliche Gleichfarbigkeit einstellt.