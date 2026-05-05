Pfingstmontag steht bei RTLzwei ganz im Zeichen zweier bekannter Reality-Familien. Die Fans können sich zunächst auf zehn Folgen "Die Wollnys" freuen, anschließend kommen "Die Geissens" zum Zug.

RTLzwei macht den Pfingstmontag zum Familientag: Am 25. Mai zeigt der Privatsender ab 10:20 Uhr Folgen mehrerer Reality-Reihen. Im Mittelpunkt stehen zunächst die Wollnys, die mit einer Vierfach-Taufe einen Großeinsatz im familiären Mikrokosmos meistern müssen. Danach laufen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" und "Davina & Shania - We Love Monaco" mit frischem Material. Sämtliche Folgen sind zudem auf RTL+ verfügbar.

Wollny-Chaos rund um Vierfach-Taufe Wie am Dienstagvormittag in einer Pressemitteilung angekündigt wurde, dürfen sich die Fans tagsüber auf gleich zehn Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" freuen. Den Auftakt bestreiten Hope, Haylie, Linus und Aurelio, die in Ratheim gemeinsam getauft werden. Was als Familienfeier geplant ist, bekommt schnell eine zweite Erzählebene: Lavinia und Tim stecken in einer Beziehungskrise, die geplante Hochzeit ist bereits abgesagt. Erst kurz vor dem großen Tag finden die beiden wieder zueinander - die Taufe gerät trotz Chaos und unerwarteter Wendungen zu einem emotionalen Höhepunkt.

Karneval und Ehejubiläum

Doch die Ruhe hält nicht lange. Nach der Versöhnung rutscht Tim laut Senderankündigung schnell wieder in alte Verhaltensmuster, was Lavinia zunehmend frustriert. Parallel dazu wachsen die Sorgen bei Sylvana und Flo: Tochter Celina zieht sich immer stärker zurück. Silvia Wollny gönnt sich derweil eine Auszeit in der Türkei - wirklich abschalten kann sie aber auch dort nicht, denn neue familiäre Themen reisen mit.

Weitere Folgen führen die Wollnys nach Neuss, wo ein emotionaler Heimatbesuch ansteht, und nach Myra, wo ein Familienausflug für Turbulenzen sorgt. Außerdem auf der Agenda: die Schnuller-Entwöhnung der Jüngsten und Führerscheinprüfungen für die Älteren. In Ratheim selbst zieht der Karneval ein - und mit ihm das zehnjährige Ehejubiläum von Silvia und Harald.

Neue Folgen von den Geissens

Nach den Wollnys ist dann die nächste bekannte TV-Familie dran: Es werden jeweils eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sowie dem Spin-off der Töchter "Davina & Shania - We Love Monaco" ausgestrahlt.