Pfingstmontag steht bei RTLzwei ganz im Zeichen zweier bekannter Reality-Familien. Die Fans können sich zunächst auf zehn Folgen "Die Wollnys" freuen, anschließend kommen "Die Geissens" zum Zug.
RTLzwei macht den Pfingstmontag zum Familientag: Am 25. Mai zeigt der Privatsender ab 10:20 Uhr Folgen mehrerer Reality-Reihen. Im Mittelpunkt stehen zunächst die Wollnys, die mit einer Vierfach-Taufe einen Großeinsatz im familiären Mikrokosmos meistern müssen. Danach laufen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" und "Davina & Shania - We Love Monaco" mit frischem Material. Sämtliche Folgen sind zudem auf RTL+ verfügbar.