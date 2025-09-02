Katharina Thalbach erzählt im Interview über den besonderen Dreh zum neuen "Miss Merkel"-Film und über eine indirekte Begegnung mit Angela Merkel.
Katharina Thalbach (71) ist zum dritten Mal in der Krimi-Komödienreihe "Miss Merkel" zu sehen. RTL zeigt "Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi" an diesem Dienstag, 2. September um 20:15 Uhr (vorab auf RTL+). "Dieser Spaß, ein bisschen Miss Marple und ein bisschen Angela Merkel zu sein", reizt Thalbach noch immer, wie sie im Interview mit spot on news verrät. "Sie ist gewitzt, weise und ein wenig hemmungslos, weil das Alter sie beschützt", sagt sie über die Rolle der detektivischen Ex-Kanzlerin.