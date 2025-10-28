Union legt leicht zu, Merz verliert weiter an Rückhalt: Das neue Trendbarometer zeigt Bewegung – und viel Unzufriedenheit mit dem Kanzler.
Die Unionsparteien verbessern sich im aktuellen "Trendbarometer" von RTL und ntv um einen Punkt auf nun 25 Prozent. Sie bleiben laut der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage allerdings damit auf dem zweiten Platz hinter der AfD mit unverändert 26 Prozent. Zudem fällt die Zustimmung zu Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf nur noch 25 Prozent und damit erneut auf den bereits Anfang Oktober ermittelten schlechtesten Wert seit seinem Amtsantritt.