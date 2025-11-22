RTL-Spendenmarathon: Mehr als 23 Millionen Euro für den guten Zweck

Mit der Hilfe vieler Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Promis hat RTL bei seinem 30. jährlichen Spendenmarathon mehr als 23 Millionen Euro gesammelt.
Beim RTL-Spendenmarathon 2025 sind unter dem Motto "30 Jahre - 30 Stunden" etwas mehr als 23 Millionen Euro zusammengekommen. Wolfram Kons (61) konnte am Ende des großen Finales des Spendenmarathons am 21. November stolz den vorläufigen Endstand von 23.077.166 Euro verkünden. Zuvor bekamen Zuschauerinnen und Zuschauer aber etwa noch KI-generierte Videos, die Moderator Günther Jauch (69) und Musikproduzent Dieter Bohlen (71) als Kleinkinder zeigten, zu sehen. Ein Auftritt der Girlgroup No Angels rundete die Veranstaltung ab.