9 RTL hat bekannt gegeben, wer in diesem Jahr ins Sommerhaus der Stars einziehen wird. In unserer Bildergalerie gibt es Infos zu den Paaren. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Am Sonntag verkündete der Privatsender RTL, welche Promi-Paare in diesem Jahr ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen werden. Aber wann startet das Trash-Format überhaupt?















Mit Mario Basler und Sascha Mölders ziehen in diesem Jahr gleich zwei (Ex-)Profi-Fußballer ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Das hat der Privatsender RTL am Sonntag bekannt gegeben. Neben Kultkicker Basler, der einst mit dem FC Bayern München mehrere Titel gewann, und Ex-1860-München-Spieler Mölders, der zuletzt bei Sonnenhof Großaspach spielte, ziehen deren Partnerinnen und sechs weitere Paare in die Promi-WG ein. Welche das sind, haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Wann aber zeigt RTL die Trash-Show im Fernsehen? Einen genauen Starttermin hat der Sender noch nicht genannt. „RTL präsentiert die 7. Staffel im Spätsommer 2022“, sagt Sprecher Ernst Rudolf auf Nachfrage unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr, wurde die Show vom 5. Oktober an dreimal wöchentlich ausgestrahlt.