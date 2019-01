14 Bachelor Andrej scheint sehr nah am Wasser gebaut zu sein. Alle Infos zur Sendung bei TVNOW. Foto: TV NOW

In der vierten Folge von „Der Bachelor“ wird nicht nur gedatet, was das Zeug hält, sondern auch geweint und zum ersten Mal geknutscht. Die Reaktionen im Netz zum Rosenkavalier Andrej bleiben da nicht aus.

Stuttgart - Der Bachelor Andrej Mangold hat es nicht einfach. In der RTL-Kuppelshow sucht er nach seiner Traumfrau. Gleich mehrere Frauen haben den Profi-Basketballer aber schon freiwillig verlassen. Die restlichen Herzdamen kämpfen dagegen mit allen Mitteln um den charmanten Andrej. Der kann vor allem einer am Ende nicht widerstehen, was im Netz für mächtig Reaktionen sorgt.

Für sein erstes Einzeldate in der vierten Folge wählt Andrej Claudia aus. In einem Brief kündigte der Bachelor das Date mit den Worten: „Mit einer von euch möchte ich mich so richtig fallen lassen“ an. Dass es dabei zum romantischen Bungee-Jump geht, konnte ja keiner ahnen:

Derweilen herrscht im Haus dicke Luft. Der Grund dafür: eigentlich nur ein Streich.

Der Bachelor ist Profi-Sportler, das sollte mittlerweile jede der Damen gemerkt haben. Daher ging es für sechs von ihnen zum Basketball mit Andrej – Yeah!

Die Twitter-Nutzer ärgern sich dabei vor allem über das Verhalten von Jennifer, die am Bachelor hängt, wie eine Klette im Hundefell:

Was wäre eine Bachelor-Folge nur ohne Tränen? Nicht nur bei den Kandidatinnen, sondern auch bei Andrej selbst:

Größte Überraschung des Abends war aber der erste Kuss. Ausgerechnet Dauer-Störerin Jennifer hat sich den ersten intimen Moment mit dem Bachelor ergattert. Auch, wenn andere Bachelor-Kandidaten da schon kussfreudiger waren:

Den Bachelor scheint die ganze Sendung zumindest ins Schwitzen zu bringen: