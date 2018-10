RTL-Show Adam sucht Eva Gina-Lisa Lohfink lässt ihre Hüllen fallen

Überraschung in der kommenden Staffel der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva": Wie der Sender bekannt gab, wird sich Gina-Lisa Lohfink dort die Ehre geben - natürlich als Nackedei. Auch "DSDS"-Sternchen Emilija Mihailova und "Love Island"-Gewinner Jan Sokolowsky sind dabei.

Die Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" geht ab dem 3. November in eine neue Runde. Schon jetzt gab RTL die neuen Kandidaten bekannt, auch in diesem Jahr mischen sich wieder prominente Nackedeis darunter. Die größte Überraschung: Das ehemalige "GNTM"-Model Gina-Lisa Lohfink (32) wird sich neben "DSDS"-Sternchen Emilija Mihailova (29) und "Love Island"-Gewinner Jan Sokolowsky (29) die Ehre geben und gänzlich ohne Klamotten auf zehn Normalo-Kandidaten treffen - um dort möglicherweise die große Liebe zu finden?

Die 13 Kandidaten werden in diesem Jahr auf der Liebesyacht "Queen Atlantis" aufeinander losgelassen. Die vier vorherigen Staffeln wurden jeweils auf einer Insel gedreht. Dieses Mal geht es für die drei Promis und die weiteren Teilnehmer aber auf ein großes Segelschiff und raus aufs offene Meer. Im vergangenen Jahr nahmen unter anderem Patricia Blanco (47), Bastian Yotta (41) und Martin Kesici (45, "Leaving You For Me") an der Datingshow teil.