1 2017 gewann er den Titel als „Mister Germany“, nun soll Dominik Brutner in einer RTL-Show vier Frauen zum Seitensprung bewegen. Foto: dpa

Dem TV-Sender RTL gehen die Ideen nie aus. Kaum sind „Das Dschungelcamp“ und „Der Bachelor“ geschafft, geht es mit der nächsten Reality-Show weiter. Und wieder ist ein bekanntes Stuttgarter Gesicht dabei: Dominik Brutner war 2017 Mister Germany.

Stuttgart/Köln - Nachdem RTL mit der Kuppelshow „Der Bachelor“ einem Junggesellen die Möglichkeit dazu gab, seine große Liebe zu finden, macht sich der Privat-Sender nun daran, Beziehungen zu zerstören. „Temptation Island“, Insel der Verführung, so heißt das neue Format, das ab dem 6. März zu sehen ist. Offiziell bezeichnet RTL die Sendung als „Beziehungstest“. Dabei handelt es sich natürlich um keinen psychologischen Ansatz, wie ahnungslose Zuschauer vielleicht erwarten könnten, sondern vor allem um eine Show voll vorprogrammierter Untreue und Anstandslosigkeit.

22 Singles, 4 Paare

Gemeinsam reisen jeweils vier Paare auf eine Insel in Asien. Doch statt Zweisamkeit zu genießen, werden sie kurz nach der Ankunft getrennt und in zwei Luxusvillen untergebracht. Dort wohnen sie mit jeweils elf männlichen und weiblichen Singles zusammen, die die Beziehungen für zwei Wochen auf den Prüfstand stellen sollen.

Ganz neu ist die Idee, die Zuschauer miterleben zu lassen, wie die Teilnehmer sich in konfliktträchtigen Situationen verhalten, nicht. Auf die „Insel der Versuchung“ entführte RTL bereits im Jahr 2001 mehrere Paare und Verführer – moderiert wurde das von Oliver Geissen. Damals setzte sich die Sendung nicht durch, es blieb bei einer Staffel.

Stuttgarter Mister Germany ist auch mit dabei

Bei der Neuauflage 18 Jahre später erinnert vieles an andere Dating-Formate von RTL. Am Swimming-Pool der Villen werden Cocktails gemixt, langsam sinkt die Hemmschwelle, sich näherzukommen. Bei Einzel-Dates lernen sich die Singles und die Vergebenen kennen, ziehen in Schnitt-Szenen Bilanz. Dazu werden mehr oder weniger relevante Informationen über die Kandidaten eingeblendet – das Alter und die Zahl der Instagram-Follower etwa. Mit dabei sind auch einige bekannte Gesichter.

Dominik Bruntner zum Beispiel kommt aus der Nähe von Stuttgart. Der Hochdorfer wurde 2017 als „Mister Germany“ gekrönt und nahm anschließend bei der Reality-Show „Promi Big Brother“ teil. Nun ist er als Single auf der Insel unterwegs.

In den zwei Wochen auf der Insel haben die jeweiligen Paare nach Angaben von RTL keinen direkten Kontakt. Doch am Ende jeder Folge wird ihnen am Lagerfeuer von Moderatorin Angela Finger-Erben in Video-Ausschnitten gezeigt, was ihre Partner eigentlich so treiben. Bleiben sie treu – oder ist das gemeinsame Glück gefährdet?

Nach der ersten Folge am Mittwoch um 20.15 Uhr läuft die Sendung immer sonntags um 22.15 Uhr. Bei dem Streaming-Portal TV Now sind alle Folgen bereits ab dem 3. März abrufbar.