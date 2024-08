Mit emotionalen Momenten hat sich das RTL-Nachrichtenduo Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (67) nach 32 Jahren gemeinsamer Moderation von den Abendnachrichten „RTL Aktuell“ verabschiedet. Doch mit der Sendung, die wie immer um 18.45 Uhr startete, war es nicht getan.

Der Kölner Privatsender räumte danach weiteren Sendeplatz in seinem Hauptprogramm - rund eine halbe Stunde - frei, um die Journalisten zu verabschieden. RTL-People-Expertin und Journalistin Frauke Ludowig kam ins Studio und stellte wohl die Frage aller Fragen: ob es auch im echten Leben Liebe zwischen den beiden ist. Nein - versicherten sie, also nur gemeinsame Liebe für die Arbeit.

Lesen Sie auch

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sendet Grüße

Weggefährten, Kollegen, Politiker, Stars und Prominente wurden für Glückwünsche und Lobesworte eingespielt. Darunter war sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Moderator Günther Jauch - mit seiner Show „Wer wird Millionär?“ auch ein RTL-Gesicht - bot den beiden das Du an.

Die beiden nahmen zudem eine Urkunde entgegen: Sie schafften es als das wohl am längsten amtierende Nachrichtenduo ins Guinness Buch der Rekorde. Danach empfingen Familienangehörige und Arbeitskollegen die beiden mit großem und lang andauerndem Applaus und Klaviermusik. Es gab ein Ständchen.

Kloeppel ist preisgekrönt

Kloeppel und von der Groeben - er will jetzt erst mal Urlaub machen und sie ihre Freizeit genießen - sind aus dem deutschen TV nicht wegzudenken. Sie waren in den 1990er Jahren da, in den Nullerjahren, in den 2010ern bis heute. Also schon zu Zeiten, wo man am Arbeitsplatz noch rauchte, wie Aufnahmen von von der Groeben zeigten.

Kloeppel wurde wohl zu dem Anchorman schlechthin. RTL - das Privatfernsehen war noch jung - probierte Neues aus. Lockere Moderation, zugängliche Themen, neue Sendeelemente. Kloeppel ist preisgekrönt und war auch bei Kanzlerkandidat-Duellen als Moderator dabei.

Dass die letzte Moderation emotional werden könnte, zeigte sich schnell. Kloeppel fragte zwischendurch seine Kollegin, ob es ein guter oder ein schlechter Tag sei. Von Groeben fasste es so zusammen: „Unentschieden sag ich mal. Viele, viele, viele, viele Gefühle, die sich heute bei uns beiden abspielen.“ Kloeppel sagte: „Aber wir kommen hier durch, ich weiß es.“

Duo verneigt sich zum Abschluss

Das Nachrichten-Duo verneigte sich am Ende der Sendung vor den Zuschauern, an die sie auch ihre letzten Worte richteten. Von der Groeben sagte: „Es war uns eine Ehre, eine Verpflichtung und immer auch eine Freude, für Sie da zu sein und Sie zu informieren.“ Kloeppel ergänzte: „Ohne Sie wäre all das hier nicht möglich. Deshalb verneigen wir uns in Dankbarkeit vor Ihnen.“

Schon vor Monaten war bekanntgeworden, dass die beiden Journalisten aufhören. So sieht die Nachfolge aus, die RTL auch schon vor längerem benannt hatte: News-Anchors von „RTL Aktuell“ werden die Journalistin Roberta Bieling und der Journalist Christopher Wittich. Den Sportbereich betreuen Anna Fleischhauer (36) und Andreas von Thien (57). Damit besetzt der Privatsender RTL die Posten aus dem eigenen Haus und holt keine Externen.