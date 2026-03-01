RTL-Moderatorin Katja Burkard: So verliebte sie sich in ihren Chef

Seit Jahrzehnten sind sie ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder. Jetzt hat "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard enthüllt, wie ihre Liebe zu ihrem einstigen Vorgesetzten einst ihren Anfang nahm.
Erst im vergangenen August läuteten nach rund 30 Jahren "wilder Ehe" die Hochzeitsglocken. Jetzt hat die beliebte RTL-Moderatorin Katja Burkard (60) darüber gesprochen, wie ihre Liebe zu Ex-Fernsehmanager Hans Mahr (76) einst ihren Anfang nahm. Als junge RTL-Journalistin - seit 1997 moderiert sie das RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" - verliebte sich Burkard einst in ihren Chef. "Das war total schwer. Und das war auch absolut nicht das, was ich mir jemals für mein Leben vorgestellt habe. Mit dem Chef? Aber wenn man sich verliebt, verliebt man sich", erinnerte sich Burkard im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung an die damalige Zeit zurück.