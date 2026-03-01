RTL-Moderatorin Katja Burkard: So verliebte sie sich in ihren Chef

Seit Jahrzehnten sind sie ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder. Jetzt hat "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard enthüllt, wie ihre Liebe zu ihrem einstigen Vorgesetzten einst ihren Anfang nahm.

Erst im vergangenen August läuteten nach rund 30 Jahren "wilder Ehe" die Hochzeitsglocken. Jetzt hat die beliebte RTL-Moderatorin Katja Burkard (60) darüber gesprochen, wie ihre Liebe zu Ex-Fernsehmanager Hans Mahr (76) einst ihren Anfang nahm. Als junge RTL-Journalistin - seit 1997 moderiert sie das RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" - verliebte sich Burkard einst in ihren Chef. "Das war total schwer. Und das war auch absolut nicht das, was ich mir jemals für mein Leben vorgestellt habe. Mit dem Chef? Aber wenn man sich verliebt, verliebt man sich", erinnerte sich Burkard im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung an die damalige Zeit zurück.

Die Kollegen misstrauten ihr zunächst Ihre Beziehung hätten Burkard und Mahr zunächst versucht geheim zu halten. Schon ein Gespräch mit ihrer Mutter gestaltete sich schwierig. Die wollte wissen, ob ihr neuer Partner älter sei und Kinder habe. Beides bejahte Burkard - und gestand dann: "Mama. Er ist mein Chef." Nach einer Pause habe ihre Mutter geantwortet: "Ja, musst du selbst wissen."

Ihre Kolleginnen und Kollegen bei RTL hätten schließlich aus den Medien von der Verbindung erfahren, seien ihr anschließend im Berufsalltag mit Misstrauen begegnet. "Mir war klar, ich hätte auch so gedacht", findet Burkard im Rückblick.

Hochzeit 2025

Die Beziehung zu Hans Mahr, der bereits Vater dreier Kinder von zwei Frauen war, hielt jedoch, wie eingangs erwähnt, über Jahrzehnte. Zum Jahreswechsel 2021/2022 trennte sich das Paar vorübergehend, nur um ein Jahr später wieder zusammenzufinden.

Die alltäglichen Reibereien hätten ihre Beziehung belastet, enthüllte Burkard im vergangenen Sommer in der NDR-Talkshow "Das!". "Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven. Und wir haben so oft darüber gestritten und diskutiert", erklärte sie Gastgeberin Ilka Petersen (48) den Grund für ihre Entscheidung, sich zu trennen. Auch ihr Alter habe eine Rolle für den Entschluss gespielt: "Da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich auch ein bisschen Panik hatte. Ich gehe jetzt auf die 60 zu - und ist es das, was ich will? Will ich über diese Dinge noch streiten?"

Burkard gibt außerdem zu, dass sie "ein bisschen auf einem Ego-Trip" gewesen sei. Einen anderen Mann habe es in dieser Zeit nicht gegeben. Schließlich fand das Paar wieder zusammen, gab sich im August 2025 das Jawort.