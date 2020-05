1 Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch im Einsatz Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger werden ab August auf RTL in die nächste Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" gehen. Die Quote gibt RTL mit seinem Format Recht.

RTL setzt sein erfolgreiches Format "Denn sie wissen nicht, was passiert" (hier bei TVNOW) fort. Die Show konnte konstant gute Quote einheimsen und erreichte zuweilen sogar 20 Prozent Marktanteil. Letztes Jahr war sie sogar für den Grimme-Preis nominiert. Dementsprechend überrascht es wenig, dass Thomas Gottschalk (69), Günther Jauch (63) und Barbara Schöneberger (46) bereits ab August in die nächste Staffel ihrer Show gehen, was auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung verkündet wurde.

Das Format ist bei RTL seit 2018 zu sehen und der Nachfolger der Show "Die 2", in der Jauch und Gottschalk gegen Kandidaten aus dem Publikum antraten. Mit Schöneberger an ihrer Seite sind die Quoten sogar noch etwas besser.