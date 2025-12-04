"2025! Menschen, Bilder, Emotionen" heißt es heute Abend. Steffen Hallaschka blickt live mit vielen Gästen wie Boris Becker, Markus Söder und Andrea Kiewel auf die Highlights der vergangenen Monate zurück. Hier kommen einige private Fakten über den Moderator.
Zum dritten Mal führt Steffen Hallaschka (53) durch den RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" (4. Dezember, 20:15 Uhr, auch über RTL+), den er von Günther Jauch (69) übernommen hat. Mit welcher Äußerung er mal in seiner Heimatstadt aneckte, wieso er Respekt vor einer Zusammenarbeit mit seiner Frau hatte und welchem Fußballverein er die Daumen drückt...