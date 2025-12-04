"2025! Menschen, Bilder, Emotionen" heißt es heute Abend. Steffen Hallaschka blickt live mit vielen Gästen wie Boris Becker, Markus Söder und Andrea Kiewel auf die Highlights der vergangenen Monate zurück. Hier kommen einige private Fakten über den Moderator.

Zum dritten Mal führt Steffen Hallaschka (53) durch den RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" (4. Dezember, 20:15 Uhr, auch über RTL+), den er von Günther Jauch (69) übernommen hat. Mit welcher Äußerung er mal in seiner Heimatstadt aneckte, wieso er Respekt vor einer Zusammenarbeit mit seiner Frau hatte und welchem Fußballverein er die Daumen drückt...

Er findet seine Heimatstadt nicht schön Geboren und aufgewachsen ist Hallaschka in Kassel, wo er auch sein Abitur absolvierte. Zu der nordhessischen Stadt hat er aber ein gespaltenes Verhältnis. "Es ist eine tolle Stadt - aber es ist halt keine hübsche Stadt", sagte er vor einigen Monaten im Gespräch mit Kollegin Barbara Schöneberger (51) in deren Podcast "Frühstück mit Barbara". Diese Meinung habe er auch einmal während einer Talk-Veranstaltung in Kassel kundgetan: "Da ging ein Raunen durchs Publikum - das darfst du nicht sagen!" Doch Hallaschka fügte versöhnlich hinzu: "Es gibt aber, liebe Kasseler, tolle Ecken in der Stadt!"

Er startete als Radiomoderator

Hallaschka, der am 11. Dezember 1971 geboren wurde, startete seine Karriere 1993 beim Hessischen Rundfunk. Dort moderierte er das Jugendmagazin "Radio unbefristet". Drei Jahre später wechselte er zum Fernsehen und stand für das Jugendmagazin "100 Grad" bis 1998 vor der Kamera. Über Stationen bei verschiedenen Sendungen und Sendern wie "ProSieben MorningShow", "Polylux", "Kanzlerbungalow" und "Markt" erfolgte 2011 der große Coup: Hallaschka löste Günther Jauch bei "stern TV" ab und zählt seitdem zu einem der bekanntesten TV-Gesichter des Landes.

Er hat zwei Kinder

Der 53-Jährige lebt mit seiner Familie in Hamburg. Hallaschka ist seit mehr als 16 Jahren verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Ehefrau Anne-Katrin Hallaschka, die ebenfalls Journalistin ist, lernte er bei der Arbeit bei radioeins (RBB) kennen. Für ihre Doku-Serie "Sterben für Anfänger", die die Themen Tod und Sterben in den Mittelpunkt rückte, arbeiteten sie dann erneut zusammen. Während Steffen Hallaschka gemeinsam mit Olivia Jones (56) vor der Kamera stand, fungierte Anne-Katrin Hallaschka als Autorin und Regisseurin.

"Ich hatte großen Respekt davor", gestand der Moderator im "DWDL"-Interview zur zweiten Staffel im April 2025. "Es ist natürlich ein Risiko, weil bei einer kreativen Arbeit immer auch Probleme auftauchen können und man sich leichter mit Menschen streitet, die man nach Feierabend nicht mehr sieht. Letztlich war es aber eine schöne Entdeckung, dass wir nach über 15 Jahren beruflicher Pause miteinander auf einmal wieder da weitermachen konnten, wo wir uns mal kennengelernt hatten - und vor allem, dass es uns gelungen ist, bei diesem Projekt eine gemeinsame Handschrift zu entwickeln."

Er ist Fußballfan

In seiner Freizeit besucht Hallaschka gerne Fußballspiele, er ist Anhänger des Hamburger FC St. Pauli. Die Leidenschaft für den Ballsport kombiniert er auch mit sozialem Engagement: Seit 2012 unterstützt er das Projekt "Kicken mit Herz", bei dem Promis gegen Ärzte für den guten Zweck spielen.

Der 1,98-Meter-Mann engagiert sich auch darüber hinaus für den guten Zweck. So ist er Schirmherr der Obdachlosen-Tagesstätte MAhL ZEIT und wirbt als Lesebotschafter der Stiftung Lesen.

Er träumt nicht von "Wer wird Millionär?"

Nachdem er bereits zwei Sendungen von Günther Jauch übernommen hat, wird Hallaschka oft auch als potentieller Nachfolger von "Wer wird Millionär?" ins Spiel gebracht. Im Podcast mit Barbara Schöneberger erklärte er jedoch, dass er die Quizshow "sehr wahrscheinlich nicht machen" würde. Er glaube, dass die Sendung mit einem Jauch-Abschied "Geschichte sein" werde. Das sei "ein bisschen wie bei "Wetten, dass...?" ein "Erbe, an dem man schwer zu beißen hat". Denn: "Das ist einfach die Sendung mit dem Jauch." Aber das Thema stehe auch gar nicht an: "Er wird es ja hoffentlich noch eine lange Weile machen."

Generell, so verriet Hallaschka außerdem in dem Gespräch, hoffe er, dass er den richtigen Zeitpunkt für seinen eigenen TV-Abschied finden werde: "Loslassen können, ist mein großes Ziel." Er habe aber das Glück, dass er mit "stern TV" seine absolute Traumsendung moderieren dürfe.