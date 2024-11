RTL hält sich bedeckt: Bushido statt Pietro Lombardi bei DSDS? Das sind die Reaktionen

1 Die Jury der aktuellen 21. Staffel: Beatrice Egli (v.l.), Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: RTL / Markus Hertrich

Ist für Pietro Lombardi wirklich bald Schluss bei "Deutschland sucht den Superstar?" Was er und Jury-Chef Dieter Bohlen über den angeblichen Austausch durch Bushido sagen - und welches Statement es vom Sender gibt.











Deutschlands neuer Superstar 2024 soll am Samstag, 9. November, in einer großen Live-Show ab 20:15 Uhr bei RTL gekürt (auch bei RTL+) werden. Es könnte laut "Bild" womöglich der letzte Auftritt von Pietro Lombardi (32) sein. Denn angeblich will RTL ihn in der nächsten "DSDS"-Staffel durch Rapper Bushido (46) ersetzen, nachdem er einen heftigen Streit mit seiner Verlobten samt Polizeieinsatz und Krankenhausaufenthalt hatte. Die Gerüchte um den Wechsel in der Jury sorgen seit Freitagabend für Wirbel. Wie Lombardi, sein Mentor Dieter Bohlen (70) und RTL reagieren...