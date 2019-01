RTL Dschungelcamp, Tag 9 Evelyns Sternstunde und der zweite Auszug

Von red/ala 20. Januar 2019 - 08:30 Uhr

Im RTL-Dschungelcamp bricht der neunte Tag an. Es gibt nicht nur den zweiten Auszug, sondern auch eine erste Dschungelprüfung ohne Gisele Oppermann. Mit ihren geistreichen Aussagen glänzt mal wieder Evelyn Burdecki.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Das RTL-Dschungelcamp geht in die zweite Hälfte. Am Samstagabend hat es zum ersten Mal eine Dschungelprüfung ohne Dauergast Gisele Oppermann gegeben. Und nach Domenico de Cicco musste ein weiterer Kandidat das Camp verlassen.

Mehr zum Thema

Erstmals durften sich die Stars untereinander in die Dschungelprüfung wählen und Gisele trraf es endlich einmal nicht. Doreen und Felix müssen gemeinsam antreten und dürfen in den „Zircus Felido“. Dabei müssen sie in verschiedenen Ekel-Prüfungen für die Unterhaltung der beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sorgen. Im ersten Spiel konnten zwei Sterne erspielt werden. Als Magier mussten sie jeweils einen Stern aus einem Zylinder zaubern. Natürlich nicht ganz ohne weiteren Inhalt: In Doreens Zylinder befand sich neben dem Stern ein Wasserdrache. Bei Felix war einen Stern und eine Schlange im Zylinder. Der GZSZ-Schauspieler bekam den Stern nicht abgeknotet und gab auf: „Man, das nervt mich. Fingernagel abgebrochen.

Lesen Sie hier: Das große Orakel zum Dschungelcamp.

Doreen und Felix erspielen sieben Sterne

Im nächsten Spiel mussten sich Doreen und Felix als Tierdomteure beweisen. Nacheinander konnten sie so jeweils einen Stern erspielen. Doreen legte sich in eine Gitterbox und musste zwei Minuten still mit einem Krokodil aushalten. Die ehemalige Sexbombe schaffte die Prüfung ohne Probleme, obwohl sie vom Krokodil angepinkelt wurde. Für Felix wurde es etwas schwieriger: Eine Box mit 30 Ratten, die alle unterschiedlich farbige T-Shirts tragen, wurde hereingebracht. Auf drei T-Shirts der Ratten standen die Zahlen eins, zwei und drei. Nach Ablauf der vier Minuten mussten jeweils die Ratten mit der richtigen Nummer auf dem dazu passenden Podest stehen. Der Schauspieler behielt die Ratten im Auge und schafft es in der Zeit.

Als Artisten konnten sich die beiden erneut zwei Sterne holen. Doreen musste dazu auf eine Wippe treten und Felix in Fischsoße getränkte Bälle fangen. Kein Problem: zwei Sterne. Im letzten Spiel gingen die beiden dann leer aus. Insgesamt gab es aber sieben Sterne für die Camper.

Sybille muss als Zweite das Camp verlassen

Da waren es nur noch zehn Stars. Der erste Kandidat musste das Camp verlassen. Sybille Rauch folgt Domenico De Cicco. Die ehemalige Fummelfilm-Darstellerin zeigte sich darob überrascht.

Der Yotta-Töpperwien-Zoff geht weiter

Einmal mehr war der Zoff zwischen Bastian und Chris Thema im Camp. Dieses Mal regte Felix gegenüber Bastian an, dass er sich doch mal mit Chris aussprechen soll. „Ich bin auf ihn zugegangen“, erklärt der selbsternannte Millionär gereizt. Dann zog er über Töpperwien her.

Vier Kräutersaitlinge, vier Mini-Auberginen, ein Kürbis, ein Bund Grünkohl und ein Känguru-Schwanz – das war die Sieben-Sterne-Ausbeute von Giseles letzter Prüfung. Alle waren von dem Schwanz angewidert, nur Sybille nicht: „Da freue ich mich wirklich! Ich ess‘ das gern, wenn ihr nicht wollt.“ So nagt sie am Ende des Abendessens auch genüsslich das Fleisch von den Knochen. Zuvor hat Evelyn jedoch wieder eine ihrer Sternstunden: „Boah, ist das ekelig. Der hat bestimmt noch Sperma innendrin!“ Nein, Evelyn! Nicht DER Schwanz!

Auch unter den Damen gab es Streit

Die emotionale Kluft zwischen Sandra, Doreen und Gisele wird immer größer. In den frühen Morgenstunden saßen die Bob-Olympiasiegerin und die Schauspielerin völlig genervt vor dem Lagerfeuer. Es ging zunächst um Giseles Verweigerung, eine Nachtwache zu halten. „Nur weil sie gestern sieben Sterne geholt hat, wird ihr ja jetzt nicht der Arsch hinterher getragen“, ätzte Sandra. Doreen ist noch schlechter auf Gisele zu sprechen: „Ich habe noch nie so einen Menschen erlebt. Ich habe auch noch nie so eine Abneigung gegen einen Menschen gehabt. Die wird mir zu viel. Ich kann alle ertragen, wirklich! Allein wenn sie den Mund aufmacht, regt mich das auf! Ich kann bei ihr nicht anders. Vor allem wenn nur die Hälfte stimmt von dem was sie sagt! Es widerspricht sich alles. Das ist unglaublich!“