RTL-Dschungelcamp, Tag 8 Giseles Parade, Schlangenbesuch und der erste Rauswurf

Am achten Tag des Dschungelcamps wurde Domenico De Cicco rausgewählt. Außerdem konnte Gisele Oppermann endlich mit Sternen glänzen. Welche pikanten Geheimnisse noch das Licht des Dschungels erblickten, lesen Sie hier.





Stuttgart - Seit diesem Freitag geht das Rennen um die Dschungelkrone richtig los: Ab jetzt entscheiden die Zuschauer, wer das Camp verlassen muss.

„Weißt du, was du hast? Einen Rekord! Neun Dschungelprüfungen – ich will nicht sagen angetreten, aber du bist immerhin bei neun Dschungelprüfungen erschienen“, begrüßte Sonja Zietlow Gisele Oppermann. Es war die neunte Dschungelprüfung in Folge, die das Model bestreiten musste. Nach einem Motivationsschub des Ex-Dschungelcampers Thorsten Legat kämpfte sich Oppermann durch fünf Plexiglasboxen, in denen allerhand Kriechtiere auf sie herunterprasselten, und wurde zum Abschluss noch mit Melasse geteert und gefedert. Doch am Ende brachte das stolze Model unglaubliche sieben Sterne ins Camp.

Doreens verlorene Liebe

Doreen Dietel und Leila Lowfire hielten Nachtwache, bei der sie über verlorene Lieben sprachen. Doreen Dietel: „Die Krone ist mir nicht wichtig wegen der Krone, sondern wegen der Anerkennung. Damit ich denke, ich bin gar nicht so verkehrt, wenn die Menschen mich draußen liebhaben. Es geht einfach nur um das Liebhaben.“ Während Lowfire sie zu beruhigen versuchte, gab es für Dietel kein Halten mehr: „Immer Problemfälle ziehe ich an. Und da habe ich den Mann an meiner Seite, der zu mir steht, der fleißig ist, ehrlich, bildhübsch und der dazu noch so ein totales Sonnenscheinleben gehabt hat. Und ich mit meinem verkorksten Leben, sowas passt irgendwie nicht zusammen.“

Schatzsuche mit pikanten Details

In der zweiten Dschungelprüfung waren Evelyn Burdecki und Doreen Dietel an der Reihe. Erst mussten sie Kinderfotos der Kandidaten richtig zuordnen und anschließend pikante Geheimnisse. So kam unter anderem heraus, dass Bastian Yotta bei Leichtathletik-Wettkämpfen regelmäßig Erektionen hatte, da er von den Hinterteilen der Sportlerinnen so angetan war. Oder dass Sandra Kiriasis dank Schlafwandels eine Nacht in einem Kohlekeller verbrachte. Domenico de Cicco verwechselte Haargel mit Enthaarungscreme, weswegen ihm während eines Fußballspiels seine Haarpracht büschelweise ausfiel. Über Evelyn Burdecki erfuhren die Zuschauer, dass sie ihre Sommersprossen einst mit einem Radiergummi wegrubbeln wollte.

Neue Teamchefin

Der alte Teamchef Chris Töpperwien, der sich auf dem Weg zum Bach den Fuß verstaucht hatte und seinen Knöchel seither mit Eis kühlt, rief die Dschungelcamper zusammen und hielt eine Rede an seine Gemeinde. „Meine gestrige Ansprache war vielleicht anders als die anderen – trocken und sachlich.“ Der Currywurstmann bedankte sich und befand: „Alles hat sehr gut geklappt.“ Töpperwien übergab das Zepter dann an Sandra Kiriasis, die es gelassen nahm: „Wir behalten alles so bei.“

Raus musste am achten Tag der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat Domenico De Cicco. Er bekam am Ende des Abends die wenigsten Anrufe.

Impressionen aus der ereignisreichen Folge finden Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!