RTL-Dschungelcamp, Tag 13 Das Camp verliert an Sex-Appeal

Von Sandra Andersen 01. Februar 2018 - 06:24 Uhr

An Tag 13 geht es im Camp um Bedürfnisse: Während Daniele rauchen will, sehnt sich Jenny nach einem Mann, Matthias möchte Dschungelkönig werden und Kattia würde gerne einmal an Daniele lecken. Am Ende muss wieder eine Person das Camp verlassen.





16 Bilder ansehen

Stuttgart - Tag 13 im australischen Dschungel und die Kandidaten fangen allmählich an zu fantasieren: Tina träumt davon, den Dschungel endlich verlassen zu können und packt bereits ihre Sachen, Jenny fantasiert von einer wilden Party aller Dschungelbewohner nach der Sendung, nachdem sich alle von den Strapazen erholt haben, Daniele zieht im Traum am Glimmstängel und Kattia bildet sich ein, dass der Ex-DSDS-Kandidat nach einem Bad in Melasse bei der Dschungelprüfung zum Anbeißen riecht. Was sonst noch geschah, gibt es hier:

Bester Moment

Daniele Negroni sorgte am Dschungeltelefon für einen Lacher als er erklärte, was er im Dschungel bisher über sich gelernt hat. Der Ex-DSDS-Kandidat sagte nämlich, er habe gelernt, nicht gleich an die Decke zu gehen und Menschen erst einmal zuzuhören. Und er habe gelernt, dass er Raucher ist. Und wir fragen uns, für diese Selbsterkenntnis hat es den Dschungel gebraucht?

Lesen Sie hier unser Interview mit dem Stuttgarter Medienwissenschaftler Franco Rota zum Dschungelcamp

Die Dschungelprüfung

Daniele und Matthias erleben das „Tunnel-Trauma“. Doch das einzige, das den beiden auf ewig schlecht in Erinnerung bleiben wird, ist Matthias divenhafter Auftritt. Der lässt sich nämlich weder von seinem Dschungelfreund Daniele Negroni während der Prüfung einen Rat geben, noch von Moderatorin Sonja Zietlow. Die beiden müssen in unterschiedlichen Tunneln Sterne sammeln. Daniele geht durch einen dunklen Tunnel, Matthias durch einen hellen. Nur, wenn beide in ihren jeweiligen Tunnel alle Sterne gesammelt haben, gibt es die Chance auf einen Sechsten. Das versteht Matthias partout nicht und schnauzt Sonja vor lauter Empörung über diese doofe Regel nach der Dschungelprüfung an. Tja, am Ende heißt es Pech für die Dschungelbande, die Nummer vier fehlt und damit auch das Essen auf dem Tisch – null Sterne!

Wer muss das Camp verlassen?

An Tag Nummer 13 muss im Camp der Sexappeal in Gestalt von Kattia Vides das Camp verlassen. Dabei hatte die doch noch an Daniele, dem Rückkehrer aus der Dschungelprüfung, lecken wollen. Der hatte im „Tunnel Trauma“ einige Liter Melasse abbekommen, was wiederum die Ex-Bachelor-Kandidatin betörte: Sie fand, er riecht nach einer kolumbianischen Süßigkeit und konnte sich kaum zurückhalten. Hätte sie das doch bloß gemacht, dann wäre sie höchstwahrscheinlich eine Runde weiter gekommen.

Gewinner/ Verlierer des Abends

Ist sie nun die Gewinnerin oder die Verliererin des Abends? Tina York bereitet sich an Tag 13 im Dschungel auf ihren Abgang vor. Sie will endlich das Camp mitsamt Gage verlassen. Die gibt es nur, wenn sie von den Anrufern am wenigsten Stimmen bekommt. Am Dschungeltelefon geht sie noch einmal auf die Zuschauer ein: „Ich finde es auf der einen Seite ganz hinreißend, dass die Zuschauer zu mir stehen, und auf der anderen Seite denke ich, die hören mir nicht zu.“ Tja Tina, die Zuschauer haben dir anscheinend wieder nicht zugehört, du bleibst noch einen Tag länger.

Bester Moderatoren-Spruch

„Also, schrei‘ mich nicht so an! Ich kann da auch nichts für!“ – das ruft Sonja Zietlow nachdem Matthias Mangiapane höchst verärgert aus seiner Dschungelprüfungs-Höhle klettert.

Tweet des Tages

So, nach fast 2 Wochen kenne ich endlich die Namen der Stars.



Aber schon komisch, dass Tina ihrer Schwester Daniela Katzenberger gar nicht ähnlich sieht!? 🤔 #ibes #IBES2018 #Dschungelcamp— L8nighttracker (@l8nighttracker) January 31, 2018

So könnte es weitergehen

Bühne frei für Jenny Frankhäuser: Die wird sich nun nach dem Rausschmiss von Kattia dazu berufen fühlen, ihre sexy Seite zu zeigen und die Aufmerksamkeit der Männer an sich reißen. Tina York könnte langsam sauer werden, weil sie immer noch im Dschungel sitzen muss, obwohl sie doch klare Ansagen macht, wie es für sie zu laufen hat: Sie will von den Zuschauern rausgewählt werden, damit sie das Geld bekommt. Wenn sie freiwillig geht, gibt es davon nämlich keinen Cent. Oder ist ihr „Ruft-bitte-nicht-für-mich-an“-Getue ihre Strategie zum finalen Sieg? Fangen die Kandidaten endlich an, um die Krone zu kämpfen?