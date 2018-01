RTL-Dschungelcamp, Tag 11 Tränen im Regenwald

Von pav 30. Januar 2018 - 06:53 Uhr

Etwas überraschend nimmt die zwölfte Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ kurz vor ihrer Zielgeraden noch einmal ordentlich Fahrt auf. Am elften Tag wird es emotional und besonders tränenreich.





Stuttgart - Wer hätte das gedacht? Nach dem freiwilligen Auszug von Ansgar Brinkmann befürchteten viele Fans und Zuschauer von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ gähnende Langeweile bis zum Finaltag – doch an Tag elf entwickelte sich unter den verbliebenen Campern ein emotionales Auf und Ab. Wenige Tage vor der Krönung des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin scheint das Rennen um den Titel offener denn je zu sein.

Während Kattia Vides und Daniele Negroni in der Dschungelprüfung ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen konnten, verstießen andere Bewohner des RTL-Camps abermals gegen die Regeln und sorgten so für einen erneuten Zigaretten-Entzug und entsprechend gereizte Stimmung bei den Rauchern. Doch am elften Tag des RTL-Dschungelcamps blieb auch Raum für positive Emotionen und rührende Szenen.

Schönster Moment

Auch in diesem Jahr erhielten die Camper wieder Post von ihren Lieben. Und wie es bereits seit zahlreichen Staffeln guter Brauch ist, lesen sich die Bewohner ihre Briefe gegenseitig vor. Besonders überrascht wurde hierbei Matthias Mangiapane, der von seinem Partner Hubert einen Heiratsantrag erhielt – und diesen vor laufenden Kameras annahm.

Ebenso rührend waren die Nachrichten und Mut machenden Botschaften, die Jenny Frankhauser und Kattia Vides von ihren Familienmitgliedern erreichten. Womöglich bekommen die TV-Zuschauer gerade in diesen Momenten die tiefsten Einblicke in das Innenleben der Stars gewährt. Und was lehrt uns das? Wir sollten wieder mehr (echte) Briefe schreiben.

Die Dschungelprüfung

Ausgerechnet am Tag nach dem freiwilligen Auszuges des ehemaligen Fußballprofis mussten Kattia Vides und Daniele Negroni in die Ansgar-Brinkmann-Gedächtnis-Prüfung „Wenn ich Du wäre, wäre ich lieber ich“ – schließlich lautet so der Titel der Biografie des ehemaligen Bundesliga-Spielers.

Hierbei durfte sich Kattia auf den Bogen eines großen Geheges legen, während sie an Armen und Beinen festgebunden war. Daniele hingegen hatte die Aufgabe, mehrere mit insgesamt acht Sternen und abertausenden krabbelnden und beißenden Tieren gefüllte Kisten in Trichter zu entleeren, die sich in unmittelbarer Nähe von Kattias Position befanden.

Weil Daniele mit verbundenen Augen unterwegs war, musste er von Kattia dirigiert werden – und da sich am gesamten Zaun des Geheges ein Elektrodraht befand, setzte es für Daniele bisweilen kleine elektrische Schläge. Doch die beiden Prüflinge machten ihre Sache recht gut und konnten schlussendlich drei Sterne einheimsen. Für seine Verhältnisse blieb Daniel während der gesamten Zeit recht ruhig, während Kattia die Bisse und Stiche der Tiere einfach wegdirigierte und bemerkenswerte Kämpferqualitäten offenbarte.

Wer muss das Camp verlassen?

Ja, die Zuschauer können auch grausam sein. Der heutige Auszug von Tina York schien – insbesondere vor dem Hintergrund der jüngst verkündeten Wasserstandsmeldungen in Sachen Anrufzahlen – nur noch Formsache zu sein. Klassischer Fall von „Denkste“ – das Camp verlassen musste Tatjana Gsell. Im Übrigen ging das zweite „Vielleicht“ an Matthias, dem ob dieser Hängepartie wenige Augenblicke lang sämtliche Gesichtszüge entglitten waren.

Gewinner des Abends

Sowohl Jenny Frankhauser als auch Kattia Vides konnten heute Pluspunkte sammeln. Beide offenbarten Emotionen und zeigten sich von ihrer verletzlichen (Jenny) und kämpferischen (Kattia) Seite. Da die TV-Zuschauer traditionell diejenigen Dschungelcamp-Teilnehmer bevorzugen, die vor allem bei den Prüfungen durch starke Leistungen überzeugen, könnte Kattia Vides an Tag elf tatsächlich einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Finale gemacht haben.

Bester Moderatoren-Spruch

Natascha Ochsenknecht äußert den Verdacht, jemand unter den übrigen Campern habe ein zweites Gesicht. Daniel Hartwich: „Damit kann Natascha eigentlich nur eine meinen – die einzige, die hier nachweislich mit ihrem zweiten Gesicht eingezogen ist, ist Tatjana Gsell.“

So könnte es weitergehen

Drohte das diesjährige Dschungelcamp nach dem überraschenden Weggang von Ansgar Brinkmann noch am Vortag zur TV-gewordenen Baldriantablette zu verkommen, offenbarte der elfte Tag der zwölften Staffel einige neue Erkenntnisse und vielleicht sogar den einen oder anderen neuen Favoriten.

Mit Blick auf das große Finale an diesem Samstag wird es von entscheidender Bedeutung sein, welcher Teilnehmer seine Emotionen gewinnbringend kanalisieren kann. Und soviel kann bereits jetzt gesagt werden: Wenn es nicht bald wieder Zigaretten für die Camper gibt, schwinden die Chancen von Daniele Negroni sprichwörtlich in einem Zug.