RTL-Dschungelcamp Das können wir von den Camp-Bewohnern erwarten

Von len 15. Januar 2018 - 17:04 Uhr

Camp-Mutti, Paradiesvogel, Aufreißer – einige Rollen gibt es im Dschungelcamp jedes Jahr. Aber wer qualifiziert sich in Staffel zwölf für welche Rolle und warum? Eine Prognose.





Stuttgart - Ab Freitag steht bei RTL wieder Ekel auf dem Programm: Die Event-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ startet in die zwölfte Staffel. Kaum ein Format polarisiert die Fernsehgemeinde so wie das Dschungelcamp. Für die einen ist die Show „Zeitverschwendung im Fernsehen“, für die anderen das Fernsehhighlight des Jahres. Für alle, die der Ekel-Show möglichst wenig ihrer kostbaren Lebenszeit schenken, aber trotzdem mitreden wollen, haben wir die typischen Dschungel-Rollen schon vor Staffelbeginn verteilt – rein spekulativ natürlich.

Die Abbrecherin

Sie mag keine Spinnen, Ratten und sonstige Tiere, die auf ihr rumkrabbeln. Von Ameisen angepinkelt zu werden, ist auch keine besonders schöne Vorstellung für sie und Kakerlaken hasst sie wie die Pest. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Was sucht diese Frau im Dschungelcamp? Die Rede ist von Moderatorin und Schauspielerin Sandra Steffl. Gegenüber RTL sagt die 47-Jährige, sie wolle die Dschungelprüfungen mithilfe von Selbsthypnose meistern. Ob das klappt? Wir zweifeln daran und glauben, dass Sandra Steffl das Camp auf eigenen Wunsch früher verlassen wird.

Die Camp-Mutti

Als Mutter von drei Kinder qualifiziert sich Natascha Ochsenknecht für die Rolle der Camp-Mutti. Ein weiter Pluspunkt ist ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. „Ich gehe dazwischen, wenn ich merke, dass ein starker Mensch auf einen Schwachen geht“, sagt die 53-Jährige gegenüber dem Sender. Ein respektvoller Umgang im Camp sei ihr besonders wichtig. Das ehemalige Model wurde durch seine Ehe mit Uwe Ochsenknecht bekannt. Seit 2009 gehen die beiden getrennte Wege.

Der potenzielle Dschungelkönig

Ehemalige Kandidaten der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ scheinen ein Händchen für den Dschungelsieg zu haben. 2013 holte Joey Heindle als erster Ex-DSDS-Kandidat den Titel, drei Jahre später folgte Menderes Bagci. Mit Daniele Negroni zieht in der kommenden Staffel ein weiterer ehemaliger Superstar-Anwärter ins Dschungelcamp ein. Ratschläge bekommt der 22- Jährige jedenfalls von der richtigen Stelle: „Joey ist einer meiner besten Freunde“, verrät Negroni gegenüber RTL.

Der Paradiesvogel

Bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ war er 2017 mit seinem Partner Hubert Fella zu sehen. In den Dschungel zieht er alleine – und will hier ordentlich aufmischen. „Ich bin nun mal jemand, der laut, schrill und lustig ist und seine Meinung vertritt“, sagt Matthias Mangiapane über sich selbst. Er sei ein Macher-Typ, der gerne Wort führt und Entscheidungen fällt. Im Dschungel muss der 34-jährige Reality-Star zwar auf seinen Schminkkoffer verzichten, für die Rolle als Paradiesvogel eignet er sich trotzdem.

Die Diva, die keine sein will

Eigentlich brezelt sich das 46-Jährige so richtig auf, bevor sie sich in der Öffentlichkeit zeigt. Im Dschungel soll das angeblich anders sein. Hier will sich Tatjana Gsell mal ganz natürlich zeigen. „Die Zuschauer sollen mich ungeschminkt sehen“, lässt sie verlauten. Das Fotomodell verspricht noch mehr – beziehungsweise weniger: „Ich liebe meinen Körper und stehe dazu. Ich habe kein Problem mit Freizügigkeit. Von daher wird man mich freizügig sehen.“

Der Aufreißer

Bei der Kuppelshow „Die Bachelorette“ konnte Musiker David Friedrich (28) im vergangenen Jahr seine Konkurrenten ausstechen und Jessica Paszka für sich gewinnen. Lange hat die Liebe der beiden nicht gehalten. Gut möglich, dass sich der frisch gebackene Single im Camp nach potenziellen Partnerinnen umschaut. Auswahl gibt es auf jeden Fall genug.

Die Flirtpartnerin

Und wer wäre für eine Liebesgeschichte besser geeignet als Kattia Vides? Die 29-Jährige hat ebenfalls Bachelor-Erfahrung, schied in der vergangenen Staffel allerdings als viertletzte Kandidatin aus und ist aktuell single. Ob man sie im Dschungel flirten sieht? Gut möglich. „Die Liebe ist einfach eine Überraschung. Wenn die Liebe meines Lebens da ist, warum nicht?“, äußert sie gegenüber dem Sender.

Die Camp-Zicke

Dass Schlagersängerin Jenny Frankhauser ganz schön zickig sein kann, stellte sie zuletzt im Streit mit Halbschwester Daniela Katzenberger unter Beweis. Die 25-Jährige macht kein Geheimnis aus ihrem Temperament. Frankhauser sagt, sie könne schon zickig werden, wenn ihr etwas gegen den Strich gehe. Mutter Iris Klein hat bei ihrer Dschungelcamp-Teilnahme 2013 jedenfalls kein Blatt vor den Mund genommen und ordentlich gelästert. Die Gene zur Camp-Zicke scheint Frankhauser also zu haben.

Die Sexbombe

Dass die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Giuliana Farfalla mächtig stolz auf ihren Körper ist, zeigte sie kürzlich auf dem Cover des Playboy. Gut möglich, dass das Transgender-Model auch im Dschungel die Hüllen fallen lässt. Farfalla wurde 1996 als Junge geboren, wusste allerdings schon im Alter von sieben Jahren, dass sie lieber ein Mädchen wäre.

Das „Enfant terrible“

Natürlich darf auch der kultige Ex-Profifußballer in einer Staffel „IBES“ nicht fehlen. In diesem Jahr dabei: der „weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann. Kaum ein Spieler hat in der Bundesliga-Geschichte mehr Vereinswechsel vorzuweisen als der 48-Jährige - im Dschungel möchte er jedoch die große Konstante sein und tritt dabei in große Fußstapfen. Zuletzt hatte Ex-VfB-Kicker Thorsten Legat im Camp mit seinen klaren Parolen („Kasalla!“) für Aufsehen gesorgt. Dass Brinkmann, von den Fans als „einer der letzten Typen im Fußball“ gefeiert, diese durchaus ausfüllen kann, beweist seine beinahe schon legendäre Ansage auf dem Anrufbeantworter: „Bin bis fünf Uhr früh in meiner Stammkneipe zu erreichen.“

Die Nervensäge

Soul-Sänger Sydney Youngblood könnte einigen Camp-Bewohnern ganz schön auf die Nerven gehen. Der Grund: Der 57- Jährige ist ständig gut gelaunt. „Ich stehe morgens früh auf und bin direkt froh, dass ich wach bin und lebe“, sagt er. Da sage selbst seine eigene Familie, dass er nerve. Wenn die Nerven im Camp blank lieben und der Magen vor Hunger so richtig knurrt, kann so ein gut gelaunter Typ schon mal für Unmut sorgen.

Die Langweilerin

Am unspektakulärsten ist wohl Schlagersängerin Tina York. Die 63-Jährige will sich im Camp selbst treu bleiben. Gegenüber RTL sagt sie: „Nervt mich jemand zu sehr, suche ich das Weite.“ Konfrontation ausgeschlossen. Das entspricht nicht unbedingt dem, was die Zuschauer vor dem Fernseher sehen wollen, wenn sie das Dschungelcamp einschalten.